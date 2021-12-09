Поїзд Зеленського, що їде. Що буде, якщо мирний план для України напишуть без України
Сьогоднішня ситуація — "поїзд, що йде" для українського президента та його команди – останній шанс для спроби зробити українську позицію основою політичного врегулювання. Інакше потім на нас чекає міжнародний примус до реалізації мирного плану, написаного без України.
За переговорами та домовленостями президентів США та РФ.
1. Це лише початок діалогу – перші предметні переговори між керівниками США та РФ, під час яких сторони обмінювалися конкретними пропозиціями та позиціями, більшість яких так і залишиться "за лаштунками". Схоже, що діалог був відвертим і жорстким, сторони забрали додому великі "домашні завдання".
Женевська зустріч 16.06.2021 все ж таки мала "нульовий формат" — сторони тільки описали існуючий між країнами комплекс проблем і спробували визначитися, чи можливі домовленості в принципі;
2. Ці переговори в будь-якому разі частково (хоч і тимчасово) знімають військово-політичну напругу (деескалують) між сторонами, у тому числі й у зонах їхнього гібридного протистояння (наприклад, в Україні). Пожвавлення переговорних форматів імовірно принесе зниження напруги на українських кордонах, як мінімум, до весни 2022 року (коли можуть розпочатися нові російські навчання);
3. Сам факт цих переговорів зміцнює позиції і США, і РФ у їхньому діалозі з Китаєм, є безумовно формою політичної компенсації для керівництва РФ;
4. Треба розуміти, що президенти РФ і США вели діалог одночасно на двох рівнях: 1. Глобальна політико-економічна конкуренція; 2. Прямі відносини між країнами;
5. Найбільші успіхи для РФ досягнуто саме на 2-му рівні — відмова від санкцій щодо ПП-2 і 35 російських громадян, заборони на інвестиції в російський суверенні боргові зобов'язання ймовірно пов'язані з якимись не відомими широкому загалу до кінця обіцянками та гарантіями з російською сторони (від гарантій безпеки для Європи до пом'якшення умов роботи американських представництв і пов'язаних із ними інтересів у РФ);
6. Президент США формально не визнав російські "червоні лінії" щодо України (не вступ до НАТО й не розвиток військової інфраструктури західних країн), оскільки (насправді) йдеться не тільки та не стільки про Україну – на кону формальне визнання РФ у статусі глобальної держави, яка має свої зовнішні інтереси та сфери впливу.Важливо
Більшість американських еліт проти, оскільки розуміє, що, дозволивши РФ провести "червону лінію" в Європі (по українському кордону), згодом отримають такі лінії на Близькому Сході, Латинській Америці, Африці... Не кажучи вже про подальший підрив глобальної лібералізації та ролі міжнародних організацій. А це вже новий Світовий Порядок, до ухвалення якого США поки що не дозріли.
Крім того, Дж. Байдену це гарантувало б серйозну внутрішньополітичну кризу напередодні довиборів до Конгресу;
7. Українське питання стало тригером американо-російських відносин. І незважаючи на обмін звинуваченнями тактичного характеру, стратегічно та концептуально позиції РФ і США щодо Донбасу й України когерентні – повернення Донбасу до складу України як автономного утворення в складі децентралізованої/регіоналізованої/федералізованої України.
При цьому тема Криму гостро між країнами не стоїть – відкладена на невизначений час;
8. Швидше за все, найближчим часом відновляться (на кшталт Нуланд-Карасіна та Волкера-Суркова) американсько-російські політичні консультації щодо України, завдання яких не стільки знайти компроміс між США та РФ, стільки надати нову енергію Нормандській четвірці та Мінському переговорному формату: стратегічні рішення прийматимуться між США та РФ; концептуально-тактичні в Н4; механізми реалізації в Мінському форматі;Важливо
9. Ця ситуація — "поїзд, що йде" для українського президента та його команди – останній шанс виступити з конструктивною українською позицією, спробувати зробити її основою політичного врегулювання. Інакше потім або міжнародний примус до реалізації мирного плану, написаного без України (зокрема через внутрішньополітичну кризу), або військове загострення з РФ (і теж політичну кризу).
10. Наскільки продуктивні та розгорнуті в часі нові американо-російські домовленості, покаже наявність або відсутність переговорних форматів на рівні АП/МЗС РФ — Держдепартамент; ситуація навколо НЕ/запровадження нових санкцій; "риторика вторгнення"; дата наступної зустрічі президентів тощо.