Уходящий поезд Зеленского. Что будет, если мирный план для Украины напишут без Украины

По переговорам и договоренностям президентов США и РФ.

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1. Это только начало диалога — первые предметные переговоры между руководителями США и РФ, во время которого стороны обменивались конкретными предложениями и позициями, большинство которых так и останется "за кулисами". Похоже, что диалог был откровенным и жестким, стороны увезли домой большие "домашние задания".

Женевская встреча 16.06.2021 все же имела "нулевой формат" — стороны только описали существующий между странами комплекс проблем и попытались определиться, возможны ли договоренности в принципе;

2. Эти переговоры, в любом случае, частично (хоть и временно) снимают военно-политическое напряжение (деэскалируют) между сторонами, в том числе и в зонах их гибридного противостояния (например, в Украине). Оживление переговорных форматов вероятно принесет снижение напряжения на украинских границах, как минимум до весны 2022 года (когда могут начаться новые российские учения);

3. Сам факт этих переговоров укрепляет позиции и США, и РФ в их диалоге с Китаем, является определенно формой политической компенсации для руководства РФ;

4. Надо понимать, что президенты РФ и США вели диалог сразу на двух уровнях: 1. Глобальная политико-экономическая конкуренция; 2. Прямые отношения между странами;

5. Наибольшие успехи для РФ достигнуты именно на 2-м уровне – отказ от санкций в отношении СП-2 и 35 российских граждан, запрета на инвестиции в российский суверенные долговые обязательства вероятно связан с некими не известными широкой публике до конца обещаниями и гарантиями с российской стороны (от гарантий безопасности для Европы до смягчения условий работы американских представительств и связанных с ними интересов в РФ);

6. Президент США формально не признал российские "красные линии" в отношении Украины (не вступление в НАТО и не развитие военной инфраструктуры западных стран), поскольку (на самом деле) речь идет не только и не столько об Украине – на кону формальное признание РФ в статусе глобального государства, которое имеет свои внешние интересы и сферы влияния.

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Большая часть американских элит против, поскольку понимает, что, позволив РФ провести "красную линию" в Европе (по украинской границе), со временем получат такие линии на Ближнем Востоке, Латинской Америке, Африке … Не говоря уже о дальнейшем подрыве глобальной либерализации и роли международных организаций. А это уже новый Мировой Порядок, к принятию которого США пока не созрели.

Кроме того, Дж. Байдену это гарантировало бы серьезный внутриполитический кризис в преддверии довыборов в Конгресс;

7. Украинский вопрос стал тригером американо-российских отношений. И несмотря на обмен обвинениями тактического характера, стратегически и концептуально позиции РФ и США по Донбассу и Украине когерентны – возвращение Донбасса в состав Украины в качестве автономного образования в составе децентрализированной/регионализированной/ федерализированной Украины.

При этом, тема Крыма остро между странами не стоит – отложена на неопределенное время;

8. Скорее всего, в ближайшее время восстановятся (по типу Нуланд-Карасина и Волкера-Суркова) американо-российские политические консультации по Украине, задача которых будет не столько найти компромисс между США и РФ, столько придать новую энергию Нормандской Четверке и Минскому переговорному формату: стратегические решения будут приниматься между США и РФ; концептуально-тактические в Н4; механизмы реализации в "Минском формате";

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9. Эта ситуация — "уходящий поезд" для украинского президента и его команды – последний шанс выступить с конструктивной украинской позицией, попытаться сделать ее основой политического урегулирования. Иначе, потом, или международное принуждение к реализации мирного плана, написанного без Украины (в том числе и через внутриполитический кризис) или военное обострение с РФ (и, тоже, политический кризис).

10. Насколько продуктивны и развернуты во времени новые американо-российские договоренности покажет наличие или отсутствие переговорных форматов на уровне АП/МИД РФ – Госдепартамент; ситуация вокруг НЕ/введения новых санкций; "риторика вторжения"; дата следующей встречи президентов и так далее.

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