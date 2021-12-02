Стратегическая неопределенность. Возможен ли сегодня внеблоковый статус Украины

В условиях современной "стратегической неопределенности" и новой многополярности можно констатировать, что внешняя политика Украины последнего двадцатилетия — это в основном список кризисов и угроз, изредка разбавленный успехами преимущественно негосударственных актеров — бизнеса, деятелей спорта и культуры; и юридическим оформлением курса на достижение членства в ЕС и НАТО.

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Украинские политики и дипломаты продолжают играть партитуру, в которой перед Украиной якобы стоит вечный вопрос о выборе: с кем быть — с ЕС и НАТО или с РФ и ЕЭС, с Польшей, Британией или Турцией? Король, Царь или Султан?

А нужно ли нам это вообще?

Ведь в сегодняшнем мире существует более десятка военных или военно-политических союзов: от 40 до 60 стран мира входят в военно-политические союзы, не менее 30 заключили международные договора в сфере безопасности и обороны.

В тоже время большинство стран мира (из 197 признанных) де-факто внеблоковые или имеют "нейтральный статус". А около 120 стран мира входят в "Движение неприсоединения" — международную организацию, созданную на принципах неучастия в военных блоках.

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Но понятие "нейтралитет" необходимо четко разграничивать с "внеблоковым статусом".

Постоянный "нейтралитет" содержит три базовых запрета на действия нейтральных стран:

не принимать участия

и не предоставлять вооруженные силы для войны между другими государствами или свою территорию для использования воюющими;

не дискриминировать воюющих в поставках им оружия и товаров военного назначения.

Но главная особенность "нейтральности" — это то, что это международно признанный правовой статус, коим одни государства (международные организации) наделяют другие.

Провозгласить себя "нейтральным" мало, необходимо, чтобы эту "нейтральность" поддержали (предоставили/подарили) и признали другие государства.

Причем – документально – в виде договора или соглашения. Только тогда ее можно считать состоявшейся и функционирующей.

"Внеблоковость" же – это самоопределение государства, не требующее международно-правового закрепления, и может быть изменено в одностороннем порядке. Она предусматривает отказ от постоянного членства в союзах, но не обязывает не участвовать в конфликтах или заключать договора с союзами. Внеблоковый статус не налагает ограничений на командировки военных контингентов в состав миротворческих сил международных организаций; не запрещает заключать оборонные соглашения с любыми военными союзами и отдельными государствами в зависимости от конъюнктуры; не распространяется на экономическую сферу.

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"Внеблоковость", в отличие от "нейтральности", не ограничивает государственный суверенитет во внешней политике взамен на обещания безопасности и невовлечения в конфликты, но возлагает груз ответственности на "внеблоковое" государство по необходимости обеспечивать самостоятельно свою безопасность (в том числе и путем формирования широкой системы договоров).

В современном мире внеблоковые и нейтральные государства доминируют в Латинской Америке, Африке, Азии, но в меньшинстве в Европе и Северной Америке.

Особенность Европы и Северной Америки в значительной мере обусловлена двумя мировыми войнами и длительной холодной войной против СССР. Поэтому в настоящий момент в Европе лишь Австрия, Ирландия, Швейцария, Швеция, Мальта, Молдова и Финляндия придерживаются принципа нейтралитета или внеблоковости. Хотя и реализован этот статус у них по-разному.

В частности, Швейцария имеет "нейтральный" статус с 1815 года — после Наполеоновских войн и по решению Венского конгресса. Австрия вынуждена была принять нейтралитет, который обеспечил вывод советских войск из страны в 1955 году. Похожим образом нейтральной стала и Финляндия — через договор с СССР в 1948 году по итогам поражения во Второй мировой войне, позволивший стране сохранить независимость и избежать коммунистической модели управления. Международно признанный правовой нейтральный статус имеют также Туркменистан (получен решение ООН), Камбоджа и Лаос.

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Возможен ли сегодня нейтральный статус Украины? Скорее всего, нет. Прежде всего, из-за отсутствия геополитического консенсуса вокруг судьбы Украины. Во-вторую очередь, из-за экономической и военной слабости страны, неспособности эффективно защитить свои интересы и добиваться этого статуса.

Реален ли "внеблоковый статус"? Да. Более того, мы с 1991 года и до сих пор де-факто и де-юре "внеблоковое государство", которое просто не научилось использовать преимущества такого статуса.

Классическим примером внеблоковой страны является Швеция. Во времена холодной войны самопровозглашенный статус Швеции определялся так: "Внеблоковость в мирное время, нацелена на нейтралитет во время войны". Внеблоковость Швеции всегда мирно сосуществовала с постоянными попытками создать региональные политические, экономические, а порой и военно-политические альянсы под шведским лидерством.

Курс Швеции на внеблоковость обеспечивался созданием сильной армии и гарантией поддержки стран НАТО в случае внешней агрессии. В течение 50-60 лет Швеция активно и успешно осуществляла свою программу создания ВПК и ядерного оружия, эта страна занимает в Европейском Союзе в определенной степени особую позицию, не поддерживая идею общей европейской обороны. В то же время Швеция активно сотрудничает с НАТО в рамках Совета Евроатлантического партнерства (СЕАП), программы "Партнерство ради мира" (ПРМ).

Шведский опыт вполне применим и в нынешней Украине. Но внешнеполитическая стратегия Украины все же должна базироваться на принципах равноприближенности к влиятельным субъектам международной системы и регионального сотрудничества в контексте концепции "Большой Европы" как особой континентальной геополитической системы отношений. Именно "равноприближености", а не "равноудаленности".

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Это гарантирует Украине сохранение транзитного экономического потенциала и наличие диверсифицированных балансов во внешней политике. Каркас системы принципов внешней политики помимо "равноприближености" должны составить прагматизм, экономикоцентризм, развитие собственных вооруженных сил, демонополизация, ресуверенизация, уклонение от конфликтов на своей территории, системность и последовательность.

Внеблоковый статус обеспечит не только внешнюю безопасность и экономическую выгоду, но и гарантирует внутреннюю стабильность в украинском обществе, поскольку более 34% населения Украины практически равномерно по регионам (что само по себе уникально) поддерживают идею внеблоковости.

И количество сторонников "внеблоковости" за последних 6 лет выросло, как минимум, , на треть.

[ + – ] Количество сторонников "внеблоковости" за последних 6 лет выросло в Украине, как минимум, на треть.

"Внеблоковые" украинцы – это центр украинской политической системы, позволяющий балансировать интересы "прозападно" или "провосточно" настроенных граждан. В какой-то мере "независимость" и "самостоятельность" — это стратегическое историческое желание украинцев.

К тому же именно на принципах "нейтральности" и "внеблоковости" изначально создавалось государство Украина – это часть нашего общественного договора. Посмотрите Декларацию о государственном суверенитете от 16.07.1990 г. (ставшую основой для Акта о провозглашении независимости).

[ + – ] Фрагмент из Декларации от государственном суверенитете Украины, касающийся принципов политики безопасности и основ внешней политики.

Политика внеблоковости не мешает максимально приблизиться к ЕС, активно сотрудничать с НАТО при одновременном полноценном развитии отношений с Китаем и нормализацией отношений с Российской Федерацией, не разрывая эти векторы, не создавая и не втягиваясь в конфликты. Глобальные страны в современном мире – США, РФ, Китай и другие – как раз ведут себя как внеблоковые (даже входя в военные и экономические союзы), преследуя свои национальные интересы.

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Выздоровление от алкогольной зависимости начинается с признания факта: "Я алкоголик". Вот и Украина похожа на "внешнеполитического алкоголика", которому, чтобы начать выздоравливать, надо признать: "В реальности мы внеблоковое государство и еще долго будем им оставаться".

Внеблоковость гарантирует нам внутреннюю сбалансированность и внешнюю безопасность, хоть и требует дипломатического мастерства и ставки на собственные ресурсы, развитие вооруженных сил и экономики.

И внешняя политика государства должна строиться исходя из этого принципа. Она позволит трезво смотреть на мир своими глазами, сохранить независимость и суверенитет, брать на себя ответственность и решать реальные проблемы политического и экономического характера — а не быть объектом политики на внешней арене или полем для геополитического гольфа.