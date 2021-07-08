Главный секрет геополитики. Как Украине выжить в мире, где правят интересы, а не ценности
Основным недостатком украинской внешнеполитической стратегии является витание в облаках, непонимание главного базиса, на котором строится международная политика. Что и обрекает Украину на внешнеполитические поражения.
Об Украине и международной политике. На форуме "Украина-30", посвященном международной политике, выступление президента Зеленского отражало Стратегию внешней политики Кабмина, которую намерены утвердить к 30-летию независимости.
Главным ее недостатком является витание в облаках, непонимание главного базиса, на котором строится международная политика. Что и обрекает Украину на внешнеполитические поражения/унижения.
Американский экономист Хиршман в книге "Страсти и интересы" раскрыл секрет экономического понятия "интересы". Этим эвфемизмом прикрывается такой простой человеческий аффект, как алчность. Поскольку в прежние века в среде аристократов и буржуа, находившихся под давлением христианской культуры, пытавшейся в то время искоренить стяжательство, было неприлично быть алчным, термину нашли на замену другое подходящее слово, которое никого не раздражало — "интересы".
Когда мы во внешнеполитическом контексте употребляем понятие "интересы", не понимая глубинной сути этого термина, подразумевая под ним что-то неопределенное, то и весь анализ внешнеполитической ситуации оказывается ложным. Как только мы называем вещи своими именами, тут же все становится понятным и встает на свои места.Важно
Представления о международной политике Украины сразу изменятся, когда мы вместо слов "интересы других государств", как бы "про себя" начнем произносить слово "алчность".
Что, в таком случае, будет означать, например, фраза "ЕС имеет в Украине интересы"? Будет она означать, что ЕС хочет зарабатывать в Украине деньги и попытается, в силу этого, помешать другим это делать. Не стоит предосудительно относиться из-за этого к ЕС – миром правят "интересы".
Скорее, нам нужно самих себя осуждать за то, что не понимаем этого.
В связи с чем возникает вопрос — выстраивает ли наша власть внешнюю политику страны исходя из вот таких реалистических дипломатических максим? А не из тех нереалистических, которые мы слышали на форуме "Украина-30", которые не имеют отношения к так называемой Realpolitik, представляя собой лишь образчики внешнеполитической пропаганды стран, распространяющих в качестве дымовой завесы разные благоглупости. На самом же деле, желая на нас заработать в банальном понимании этого слова.
Судя по тому, что мы слышим от руководства страны пустопорожние мантры о евроатлантических перспективах, защите территориальной целостности и новых "стратегических направлениях" в лице Африки и Латинской Америки – не выстраивает.
По мнению таких ученых, как Хиршман (кстати, он участвовал в качестве эксперта в заседаниях Нюрнбергского трибунала), международная политика на самом деле состоит из неявных предпочтений и договоренностей. А декларируемая публичная международная политика есть только ее прикрытие.
Понимание этого факта и обеспечивает успех или неуспех той или иной дипломатии. И это, прежде всего, необходимо понимать для выработки будущей внешнеполитической доктрины Украины.
Какой сейчас внешнеполитический контекст? В мире началась новая революционная волна — с США, как в XIX веке (Гражданская война в США 1861-1865 годах). Рушатся устои индустриального мира второй и третьей волн промышленной революции, они заменяются устоями четвертой волны. Движение BLM ("черные жизни имеют значение") может поддерживаться крупными игроками индустрии четвертой промреволюции.Важно
Оно является лишь отражением того факта, что в современном мире ценности индустриального мира — "иерархия" и "порядок" (назову их "вертикальными" ценностями) — заменяются "горизонтальными" ценностями, такими как "плоские структуры" и "доверие между людьми".
Поэтому в США массы разрушают памятники политическим деятелям, которые в прошлом воплощали в жизнь эти самые "вертикальные" ценности.
Сейчас в прежний мир независимых национальных государств, которые существуют с 1648 года (со времени Вестфальского мира), вторгаются новые акторы — международные транснациональные корпорации (ТНК).Важно
Об этом предупреждал еще в 2002 году немецкий социолог Ульрих Бек в работе "Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма". Под "властью" он понимал власть государств, под "оппонентами власти" — власть ТНК и общественных движений (каковым является BLM).
Вот они сейчас полновесно заявляют о своих правах на глобальное доминирование в мире.
Поэтому внешнеполитическая стратегия Украины должна отразить этот революционный переход, который проходит мир.
Теперь отношения государства Украина с такими корпоративными титанами экономики четвертой промышленной волны, как Microsoft, Google, Amazon и другими также важны, как и отношения с крупными государствами.
Также нам необходимо понять — кто из дружественных стран преследует в Украине не краткосрочные интересы (и в силу этого, соответствующим образом настраивает свою дипломатию), а кто — и долгосрочные интересы тоже.
Только при наличии качественной внешнеполитической доктрины/стратегии, основанной на реальном положении вещей, а не на выдумывании того, чего никогда не было и не будет в международной политике, Украину ждет успех во внешней политике. Разумеется, при условии качественного применения этой доктрины,
К сожалению, власть абсолютно не демонстрирует понимания этого.