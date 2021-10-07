Языком цифр. Почему успех реформ Саакашвили в Грузии сильно преувеличен
"Впечатляющий успех" реформ Саакашвили в Грузии — во многом миф, не подтверждающийся реальными цифрами.
О Саакашвили. В связи с недавними событиями (задержанием Михаила Саакашвили в Грузии и его последующим арестом — Ред), много пишут о "колоссальном успехе" его реформ. Так ли это в части ЭКОНОМИКИ? Разберемся с цифрами (от Мирового банка) и контекстом.
Возьмем три закавказские страны – Азербайджан, Армения, Грузия — за 2004-2013гг (период правления Саакашвили).
ВВП по ППС в международных долларах:
2004г 2013г Рост
Азербайджан 1045 долл. 6178 долл. в 5,9 раза
Армения 1191 долл. 3838 долл. в 3,2 раза
Грузия 1305 долл. 4623 долл. в 3,5 раза
Рост реального ВВП за 2004-2013гг:
Азербайджан – 128,5%
Армения – 61,5%
Грузия – 59,7%
В Азербайджане есть нефть, скажут поклонники Саакашвили. Но ее нет в Армении. Если верить в реформаторский гений Саакашвили, то почему Грузия не росла значительно быстрее Армении по ВВП по ППС и росла медленнее Армении по реальному ВВП?
В странах бывшего советского Закавказья был обычный восстановительный рост с низкой базы. Наиболее стремительный рост зафиксирован в 2004-2007гг, т.е. был обусловлен динамикой мировой экономики, которая, в свою очередь бурно развивалась благодаря низким ставкам ФРС, общему высокому спросу и сильному инфраструктурному росту Китая. Плюс эффект региональной синергии роста экономик трех закавказских стран.Важно
Показательна ситуации с внешним долгом по отношению к ВВП :
2004г 2013г Рост/снижение
Азербайджан 23% 12,7% — 44,8%
Армения 32,7% 38,4% + 17,4%
Грузия 46,3% 83,9% + 81,2%
Т.е., в немалой степени экономический рост Грузии (который был ниже, чем у Азербайджана и Армении, если смотреть на показатель реального ВВП) был связан с накачкой кредитами, благосклонностью к ней западных стран и МВФ (и поддержкой США, как противника России), чего не было в отношении Азербайджана и Армении.
На комментарии типа "Вы были в Грузии? Нет! Ну так молчите" или "Вы не знаете, как в Грузии любят Саакашвили!" реагировать не буду – т.к. они не имеют отношения к сути моей публикации.