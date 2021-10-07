Языком цифр. Почему успех реформ Саакашвили в Грузии сильно преувеличен

О Саакашвили. В связи с недавними событиями (задержанием Михаила Саакашвили в Грузии и его последующим арестом — Ред), много пишут о "колоссальном успехе" его реформ. Так ли это в части ЭКОНОМИКИ? Разберемся с цифрами (от Мирового банка) и контекстом.

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Возьмем три закавказские страны – Азербайджан, Армения, Грузия — за 2004-2013гг (период правления Саакашвили).

ВВП по ППС в международных долларах:

2004г 2013г Рост

Азербайджан 1045 долл. 6178 долл. в 5,9 раза

Армения 1191 долл. 3838 долл. в 3,2 раза

Грузия 1305 долл. 4623 долл. в 3,5 раза

Рост реального ВВП за 2004-2013гг:

Азербайджан – 128,5%

Армения – 61,5%

Грузия – 59,7%

В Азербайджане есть нефть, скажут поклонники Саакашвили. Но ее нет в Армении. Если верить в реформаторский гений Саакашвили, то почему Грузия не росла значительно быстрее Армении по ВВП по ППС и росла медленнее Армении по реальному ВВП?

В странах бывшего советского Закавказья был обычный восстановительный рост с низкой базы. Наиболее стремительный рост зафиксирован в 2004-2007гг, т.е. был обусловлен динамикой мировой экономики, которая, в свою очередь бурно развивалась благодаря низким ставкам ФРС, общему высокому спросу и сильному инфраструктурному росту Китая. Плюс эффект региональной синергии роста экономик трех закавказских стран.

Важно

Погибнуть или выжить. Почему одни страны добиваются успеха, а другие приходят в упадок

Показательна ситуации с внешним долгом по отношению к ВВП :

2004г 2013г Рост/снижение

Азербайджан 23% 12,7% — 44,8%

Армения 32,7% 38,4% + 17,4%

Грузия 46,3% 83,9% + 81,2%

Т.е., в немалой степени экономический рост Грузии (который был ниже, чем у Азербайджана и Армении, если смотреть на показатель реального ВВП) был связан с накачкой кредитами, благосклонностью к ней западных стран и МВФ (и поддержкой США, как противника России), чего не было в отношении Азербайджана и Армении.

На комментарии типа "Вы были в Грузии? Нет! Ну так молчите" или "Вы не знаете, как в Грузии любят Саакашвили!" реагировать не буду – т.к. они не имеют отношения к сути моей публикации.

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