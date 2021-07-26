Своя рубашка и чужой интерес. Какой должна быть украинская дипломатия, чтобы с ней считались

О т.н. "предательстве партнеров". Мировая дипломатия — прежде всего сфера национального эгоизма. В мире экономического интереса наивно надеяться на благородство политических лидеров зарубежных стран, от которых их электорат требует не политической романтики, а реального улучшения своей жизни.

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В чем ошибка Украины в отношениях с ключевыми мировыми центрами силы? Выстраивая отношения с ними нужно думать о том, как:

- быть им полезным, а не быть сфокусированным только на своих проблемах, постоянно что-то выпрашивая — деньги, оружие, техническую помощь и т.д. и т.п.;

- показывать решимость самостоятельно противостоять враждебно настроенным странам.

Интересы ключевых центров силы в следующем:

США — сдерживание России в Европе.

Германия (гегемон ЕС) — промышленный экспорт.

Россия — вернуть свое влияние в Украине.

Китай – продолжение экспортной экспансии.

США видят, что мы не формируем новые институты, не проводим реальных экономических реформ, почти ничего не делаем, чтобы перезапустить массовое производство вооружений, как сделал это Израиль в похожих обстоятельствах.

На восьмом году даже не построили мощности по производству патронов. США озабочены кибепреступностью — мы могли бы двигаться к США в этом направлении, имея одно из самых развитых программистских сообществ в мире. Но не движемся.

Важно

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Германия именно благодаря промышленному экспорту столь экономически мощна и влиятельна — т.к. промпроизводство Германии намного превосходит ее внутренние потребности в промтоварах.

Германия также не видит ничего, что могло вызвать у нее интерес к выстраиванию долгосрочных отношений с Украиной. Она понимает, что не сможет даже в среднесрочной перспективе, пока существующий порядок вещей у нас сохраняется, разместить тут свое промпроизводство, как она сделала это, например, в Чехии или Словакии.

Если бы нас сближали деловые и имущественные интересы, то украино-германские отношения были бы качественно иными.

Россия понимает, что по-настоящему сильного отпора с нашей стороны нет — Украина инертна в производстве вооружений. Украинская армия вряд ли справится с российскими регулярными войсками в случае полномасштабного военного конфликта.

Китай заинтересован не только в том, чтобы покупать украинскую кукурузу (мы и так будем ее туда продавать). Китай будет доволен, если Украина станет логистическим хабом для экспорта в ЕС. Но Турция уже активно перехватывает инициативу и, возможно, Украине тут стоит встраиваться в качестве младшего партнера.

Для того, чтобы реализовать что-то из вышеизложенного нужно понимание Realpolitik, воля и тяжелый кропотливый труд. Но куда проще "пилить видосики" и стонать о том, что нас "предали" (впрочем, предшественники от нынешних не отличались в лучшую сторону).

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