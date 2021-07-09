Выбрось телевизор, купи ноутбук. Почему через 10 лет телевидение окончательно проиграет интернету

О будущем цифровых медиа

Телевидение – неуклонно теряющий эффективность способ доставки контента. В среднесрочной перспективе он будет постепенно все сильнее терять популярность.

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Один из важнейших доводов — монетизация телевидения происходит за счет рекламы, а рекламодатели не смогут и не захотят постоянно платить телевидению за то, чтобы получить доступ к очень неплатежеспособному потребителю — бюджетники, пенсионеры, т.е., те, кто смотрит ТВ.

[ + – ] "Видеоплатформы по запросу" — будущее цифровых медиа Фото: pexels.com

Определенное время телевидение будет сохранять свою роль – до 10 лет (моя субъективная оценка) с постоянно сокращающейся долей рекламы и влияния.

Не стоит сбрасывать со счетов телевидение примерно в этой перспективе, т.к. нынешние пенсионеры (электорат) будут жить и пользоваться телевидением.

Спустя примерно 10 лет телевидение еще будет существовать, но бесповоротно скатится в аутсайдеры.

Вся молодежь и значительная часть среднего поколения сидят на потоковом видео в Интернете. Т.н. "видеоплатформы по запросу" — будущее цифровых медиа. Убедительный актуальный пример: "ТикТок" — быстрорастущий стартап из Китая с коротким пользовательским видео.

А после того, как во всем мире довольно скоро Интернет станет бесплатным ("Скайлинк" Илона Маска уже тестируется в США и Канаде), вопрос с ТВ — вопрос недолгого времени.

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Таким образом, видеоплатформы по запросу, особенно после внедрения бесплатного Интернета - классическая "подрывная технология" по Клейтону Кристенсену (подрывные технологии, как писал Кристенсен в "Дилемме инноватора", предлагают новые версии существующих продуктов, при этом они просты в использовании, относительно дешевы и не обязательно лучше качеством, чем те технологии, которые они "подрывают"). Они победят ТВ.

[ + – ] Вся молодежь и значительная часть среднего поколения сидят на потоковом видео в Интернете Фото: Pexels.com

Выводы

технический аспект – нужно делать ставку на технологии, связанные с адресной доставкой контента. Все эти технологии связаны с Интернетом, статистикой, Big Data и нейросетями.

аспект контента – акцент на усиление пропаганды, аналитика будет оберткой пропаганды.

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