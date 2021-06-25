Реальные союзники Украины — кто они? Почему Германия и Франция нам не друзья

На днях Ангела Меркель и Эммануэль Макрон призвали возобновить диалог с Путиным и выдвинули идею пригласить прссийского лидера на ближайший саммит ЕС — Ред). Удивляться этому наивно, т.к. Германия и Франция являются естественными стратегическими партнерами России и не могут быть реальными союзниками Украины.

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Как Украине правильно выбирать союзников во внешней политике? Нужно понимать, что внешняя политика Украины определяется ее геополитическим положением.

В 1904г. в работе британца Х.Маккиндера "Географическая ось истории" были сформированы основные принципы доктрины геополитики, которые действительны и сейчас: "страны моря" (талассократы) — Англия, США — хотят завоевать контроль над "странами суши" (теллурократы), расположенными в Евразии.

Им нужен Хартленд ("сердцевинная земля"), который расположен на территории нынешних РФ, Ирана, Средней Азии. В 1944г. вышла работа американца Н.Спайкмена, в которой была внесена новация в геополитику: контролировать непосредственно Хартленд не обязательно, достаточно контролировать земли, которые его обрамляют.

Назвав эти земли Римлендом, Спайкмен вывел постулат: "Тот, кто контролирует Римленд, тот контролирует и Хартленд".

Истинные причины борьбы США с СССР после Второй мировой войны были вызваны не идеологическими соображениями, а геополитическими ("Мы будем бороться с СССР за свои геополитические интересы, даже если будем социалистической державой" — А.Шлезингер-младший, советник Дж.Кеннеди).

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Поэтому они и проводили соответствующую геополитическую контрполитику, поддерживая своих марионеток в западном полушарии — вотчине США (Куба, Никарагуа). США, в свою очередь, били по "подбрюшью" (Римленду) СССР (Хартленда) — Ближний Восток, военные базы в Турции, Средний Восток, Афганистан, Корея.

Современные США и РФ проводят ту же политику, вызванную геополитическим противостоянием. В частности, США активны в Украине, РФ — в Венесуэле. Геополитические мотивы лежат и в основе сирийского военного конфликта.

Атлантисты — США вместе с Великобританией — являются естественными союзниками независимой Украины, как части Римленда. Германия не является естественным союзником Украины.

Германия — страна, находящаяся в политическом отношении, по сути, в англосаксонской оккупации с 1945 года, и внешняя политика, которой, скорее, определяется США.

Однако ранее исторически стратегической целью Германии было создание единого евразийского формирования для того, чтобы поменять вектор мирового развития в международных делах, наметившийся с XVIII века — а именно доминирование "стран моря" США и Британии в континентальной Европе.

Немец Ф.Ратцель противник англосаксов, в конце XIX века писал о необходимости завоевания для немецкой нации "жизненного пространства" (Lebensraum) на востоке Европы. Его теория показывала озабоченность германской элиты политикой Британии на континенте.

Поэтому сейчас, при видимости жесткости Германии против России, на самом деле немецкие стратегические интересы сходятся с российскими — бросить вызов англосаксонскому миру (например, в т.ч. отсюда лояльность в отношении газовых проектов РФ в Германии и сдержанность относительно англосаксонских инициатив по сжиженному газу).

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Да, Владимир Путин одиозен. Но после его ухода от власти многое должно измениться — так думают немецкие элиты. Именно этого — возрождения великой Германии, в политическом смысле, в союзе с Россией и Францией (Европа от французского Бреста до Владивостока) — боятся США и Великобритания.

Это в книге "Дипломатия" обозначал еще Генри Киссинджер — задачей британской политики, как минимум с XVIII века, было недопущение создания коалиции континентальных европейских государств, противостоящей Британии.

Поэтому естественными и стратегическими союзниками Украины являются США, Великобритания и представители Британского содружества (Канада, Австралия, Новая Зеландия).

Но никак ни страны континента Франция и Германия, стратегические (подлинные и тайные) интересы которых состоят в заключении стратегического альянса с Россией (получении для них "жизненного пространства" на Востоке) для того, чтобы бросить вызов ненавистному им еще со времен средневековой Столетней и Тридцатилетней (1618-1648 гг.) войн англосаксонскому миру. Германия и Франция никогда не откажутся от своих стратегических интересов на востоке Европы.

Только это движение по мнению французской и германской элит сможет преодолеть "закат Европы", обозначенный Освальдом Шпенглером в своем эпохальном труде.

Идеология борьбы за "жизненное пространство" Ф.Ратцеля "зашита" в головах европейской континентальной элиты (франко-германской).

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Как и борьба за Хартленд — Россию — "зашита" в головах британской и американской элит, чему их по-прежнему, как и раньше, учат в аристократических частных школах и военных академиях.

Следовательно, основные контакты по укреплению своего международного положения (стратегия) украинской дипломатией должны осуществляться с атлантистскими англосаксонскими странами, которые единственно являются геополитическими врагами России. Франция и Германия сдадут нас России при представившемся удобном случае.

Но это не исключает возможности заключения с ними временных тактических союзов (они сейчас по-прежнему сильно зависят от США).

Однако необходимо понимать, что стратегические интересы этих стран разительно отличаются от интересов Украины, поглотить или поставить под полный контроль которую желают в Кремле.

Эффективная внешняя политика Украины возможна только в случае правильного выбора стратегических союзников. В первую очередь это США и Великобритания, а также представители Британского содружества (Канада, Австралия, Новая Зеландия).

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