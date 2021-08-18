След в след. Как украинская экономика зависит от мировых сырьевых рынков
Украинская экономика — всего 0,18% мирового ВВП. Но внешние факторы влияют на экономику Украины гораздо сильнее, чем принято считать. Они — главная причина ее роста/падения как в прошлом, так и в будущем.
Украинская экономика — всего 0,18% мирового ВВП. Но внешние факторы влияют на экономику Украины гораздо сильнее, чем принято считать.
Самый мощный экономический бум (начало-середина 2000-х годов) определялся в основном следующими причинами:
- низкие ставки ФРС дали приток дешевого капитала, приведшего к украинскому строительному и потребительскому буму;
- бурный рост Китая и других стран Азии, нуждавшихся в поставках металла, руды, другого сырья и покупавших их в т.ч. у Украины в больших количествах и по высокой цене (около 40-45% экспорта Украины).
Повышение ставки ФРС, как реакция на кризис 2008 г., снижение темпов реализации инфраструктурных проектов в Китае и падение спроса на металл (цена стальной заготовки в 2008 г. — 1100 долл/т, в конце 2013г — 400 долл/т) обусловили торможение экономики Украины.Важно
Конфликт с Россией в 2014 г. стал дополнительным фактором ухудшения ситуации в украинской экономике, но не главным.
Рост 2017-2019 гг. носил восстановительный характер и был существенно усилен улучшением конъюнктуры мирового сельхозрынка (к тому же разбогатевшие экспортеры часть денег расходуют в Украине, стимулируя внутренние экономические процессы).
Весьма умеренное падение ВВП в 2020 г обусловлено аномально высокими ценами на продукцию украинского экспорта.
Согласно исследованию ОЭСР Украина гиперчувствительна к внешним шокам. Корреляция с темпами роста ВВП мира и ЕС у Украины — 0,5 и 0,7 соответственно (кстати, до 2013 г. с экономикой России корреляция была 0,9).
Грубо говоря, половина роста или падения экономики Украины — внешний фактор (цикл спроса на агросырье, металл, руду).
Таким образом, влияние внешних факторов на экономику Украины следует признать главной причиной ее роста/падения как в прошлом, так и в будущем. Когда мировые сырьевые рынки растут, украинская экономика идет в рост, когда мировые сырьевые рынки падают, украинская экономика скукоживается.
Это стоит зарубить на носу отечественным демагогам, популистам, полемистам, часто задающим негодную повестку.