След в след. Как украинская экономика зависит от мировых сырьевых рынков

Украинская экономика — всего 0,18% мирового ВВП. Но внешние факторы влияют на экономику Украины гораздо сильнее, чем принято считать.

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Самый мощный экономический бум (начало-середина 2000-х годов) определялся в основном следующими причинами:

низкие ставки ФРС дали приток дешевого капитала, приведшего к украинскому строительному и потребительскому буму;

бурный рост Китая и других стран Азии, нуждавшихся в поставках металла, руды, другого сырья и покупавших их в т.ч. у Украины в больших количествах и по высокой цене (около 40-45% экспорта Украины).

Повышение ставки ФРС, как реакция на кризис 2008 г., снижение темпов реализации инфраструктурных проектов в Китае и падение спроса на металл (цена стальной заготовки в 2008 г. — 1100 долл/т, в конце 2013г — 400 долл/т) обусловили торможение экономики Украины.

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Конфликт с Россией в 2014 г. стал дополнительным фактором ухудшения ситуации в украинской экономике, но не главным.

Рост 2017-2019 гг. носил восстановительный характер и был существенно усилен улучшением конъюнктуры мирового сельхозрынка (к тому же разбогатевшие экспортеры часть денег расходуют в Украине, стимулируя внутренние экономические процессы).

Весьма умеренное падение ВВП в 2020 г обусловлено аномально высокими ценами на продукцию украинского экспорта.

Согласно исследованию ОЭСР Украина гиперчувствительна к внешним шокам. Корреляция с темпами роста ВВП мира и ЕС у Украины — 0,5 и 0,7 соответственно (кстати, до 2013 г. с экономикой России корреляция была 0,9).

Грубо говоря, половина роста или падения экономики Украины — внешний фактор (цикл спроса на агросырье, металл, руду).

Таким образом, влияние внешних факторов на экономику Украины следует признать главной причиной ее роста/падения как в прошлом, так и в будущем. Когда мировые сырьевые рынки растут, украинская экономика идет в рост, когда мировые сырьевые рынки падают, украинская экономика скукоживается.

Это стоит зарубить на носу отечественным демагогам, популистам, полемистам, часто задающим негодную повестку.

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