Викинь телевізор, купи ноутбук. Чому через 10 років телебачення остаточно програє інтернету

Про майбутнє цифрових медіа

Телебачення — спосіб доставки контенту, який неухильно втрачає ефективність. У середньостроковій перспективі він поступово все сильніше втрачатиме популярність.

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Один із найважливіших аргументів — монетизація телебачення відбувається за рахунок реклами, а рекламодавці не зможуть і не захочуть постійно платити телебаченню за те, щоб отримати доступ до дуже неплатоспроможного споживача — бюджетники, пенсіонери, тобто, ті, хто дивиться ТБ.

[ + – ] "Тб за запитом" — майбутнє цифрових медіа Фото: pexels.com

Певний час телебачення зберігатиме свою роль — до 10 років (моя субʼєктивна оцінка) з часткою реклами та впливу, що постійно скорочується.

Не варто скидати з рахунків телебачення приблизно в цій перспективі, тому що нинішні пенсіонери (електорат) будуть жити і користуватися телебаченням.

Приблизно через 10 років телебачення ще існуватиме, але безповоротно скотиться в аутсайдери.

Уся молодь і значна частина середнього покоління сидять на потоковому відео в Інтернеті. Т. зв. "Тб за запитом" — майбутнє цифрових медіа. Переконливий актуальний приклад: "ТікТок" — стартап із Китаю, що швидко зростає, з коротким призначеним для користувача відео.

А після того, як у всьому світі досить скоро Інтернет стане безкоштовним ("Скайлінк" Ілона Маска вже тестується в США та Канаді), питання з ТВ — питання недовгого часу.

Так, Тб за запитом, особливо після впровадження безкоштовного Інтернету — класична "підривна технологія" за Клейтоном Крістенсеном (підривні технології, як писав Крістенсен у "Проблемі інноватора", пропонують нові версії наявних продуктів, при цьому вони прості у використанні, відносно дешеві та не обовʼязково кращі за якістю, ніж ті технології, які вони "підривають"). Вони переможуть ТВ.

[ + – ] Уся молодь і значна частина середнього покоління сидять на потоковому відео в Інтернеті Фото: Pexels.com

Висновки

технічний аспект — потрібно робити ставку на технології, повʼязані з адресною доставкою контенту. Усі ці технології повʼязані з Інтернетом, статистикою, Big Data і нейромережами.

аспект контенту — акцент на посилення пропаганди, аналітика буде обгорткою пропаганди.

Першоджерело.