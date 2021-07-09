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Викинь телевізор, купи ноутбук. Чому через 10 років телебачення остаточно програє інтернету

Телебачення — спосіб доставки контенту, який неухильно втрачає ефективність. У середньостроковій перспективі він поступово все сильніше втрачатиме популярність, а через 10 років безповоротно скотиться в аутсайдери.

В'ячеслав Бутко
В'ячеслав Бутко
Керівний партнер інвестпроекту Thomson & French
65
старий телевізор, вінтажний телевізор на лавці
Фото: pexels.com | Телебачення — спосіб доставки контенту, який неухильно втрачає ефективність

Про майбутнє цифрових медіа

Телебачення — спосіб доставки контенту, який неухильно втрачає ефективність. У середньостроковій перспективі він поступово все сильніше втрачатиме популярність.

Один із найважливіших аргументів — монетизація телебачення відбувається за рахунок реклами, а рекламодавці не зможуть і не захочуть постійно платити телебаченню за те, щоб отримати доступ до дуже неплатоспроможного споживача — бюджетники, пенсіонери, тобто, ті, хто дивиться ТБ.

цифрові медіа, netflix, монетизація ТВ
"Тб за запитом" — майбутнє цифрових медіа
Фото: pexels.com

Певний час телебачення зберігатиме свою роль — до 10 років (моя субʼєктивна оцінка) з часткою реклами та впливу, що постійно скорочується.

Не варто скидати з рахунків телебачення приблизно в цій перспективі, тому що нинішні пенсіонери (електорат) будуть жити і користуватися телебаченням.

Приблизно через 10 років телебачення ще існуватиме, але безповоротно скотиться в аутсайдери.

Уся молодь і значна частина середнього покоління сидять на потоковому відео в Інтернеті. Т. зв. "Тб за запитом" — майбутнє цифрових медіа. Переконливий актуальний приклад: "ТікТок" — стартап із Китаю, що швидко зростає, з коротким призначеним для користувача відео.

А після того, як у всьому світі досить скоро Інтернет стане безкоштовним ("Скайлінк" Ілона Маска вже тестується в США та Канаді), питання з ТВ — питання недовгого часу.

Так, Тб за запитом, особливо після впровадження безкоштовного Інтернету — класична "підривна технологія" за Клейтоном Крістенсеном (підривні технології, як писав Крістенсен у "Проблемі інноватора", пропонують нові версії наявних продуктів, при цьому вони прості у використанні, відносно дешеві та не обовʼязково кращі за якістю, ніж ті технології, які вони "підривають"). Вони переможуть ТВ.

цифрові медіа, монетизація телебачення
Уся молодь і значна частина середнього покоління сидять на потоковому відео в Інтернеті
Фото: Pexels.com

Висновки

  • технічний аспект — потрібно робити ставку на технології, повʼязані з адресною доставкою контенту. Усі ці технології повʼязані з Інтернетом, статистикою, Big Data і нейромережами.
  • аспект контенту — акцент на посилення пропаганди, аналітика буде обгорткою пропаганди.

Першоджерело.