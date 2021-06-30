Ставки на перемогу в ЧЄ-2020-2021. Як робити правильні прогнози у футболі

Про те, як правильно прогнозувати в футболі. Є два підходи до прогнозування — гносеологічний і політичний.

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Гносеологічний прогноз дається в простих випадках, коли прогнозування теоретично можливе. Під час оцінки поведінки складних систем прогноз майже неможливий — оскільки кількість можливих варіантів розвитку подій незліченно велика.

Судячи з кількості прогнозів на переможця ЧЄ з футболу/на результат того чи іншого матчу, це мало хто розуміє і ще менша кількість людей так робить.

Але, сміливих прогнозистів можна зрозуміти — аж надто високий інтерес до ЧЄ, а пристрасть до прогнозування незнищенна тому суспільство погано ставиться до стану невизначеності, тому для подолання невизначеності (насправді — для створення видимості подолання невизначеності), суспільство психологічно потребує прогнозування.

У таких випадках потрібно застосовувати політичний підхід до прогнозування. Для того, щоб експерта запамʼятали як щасливого прогнозиста складних процесів, бажано займати протилежну точку зору щодо тієї, яка домінує в суспільстві, й активно про це заявляти.

Але завжди обумовлювати свій прогноз деякими додатковими умовами.

Наприклад — Данія вийде в фінал ЧЄ, якщо:

- в ¼ фіналу

а) зможе успішно виходити з-під вузького компактного пресингу Чехії і знайде протиотруту проти її специфічної атаки (просування уздовж бровки з двома подальшими варіантами — розрізає пас у вільний напівфланг або довге переведення на протилежний фланг, який суперник звільнив через розумно організоване перевантаження на фланзі, де йдуть «попередні ласки»);

- в ½ фіналу

б) нейтралізує флангову активність Кімміха і Госсенса, приставить до Крооса персональщика, який припинить його довгі діагоналі (в разі виходу Німеччини);

в) "пересушить" нудну ефективність Англії та використає прогалини (некомпактності й посередня підстраховка) її центральних захисників (в разі виходу Англії).

Що відбувається потім? У разі не виходу Данії у фінал ніхто не запамʼятав би прогнозистів, які ставили на це, тому що таких більшість.

А той прогнозист, який ставив на вихід Данії у фінал, завжди міг би пояснити свій нездійснений прогноз невиконанням його додаткових умов:

г) Чехія звʼязала пресингом, Коуфал "рвав" свій фланг, Шик відкривався на протилежному;

д) німці розтягнули оборону Данії, Госсенс і Кімміх були нестримні, Кроос вміло диригував діагональними "кросами";

е) Англія "засушила" гру в міру та створила більше, ніж допустила.

Але в разі виконання умов "а", "б", "в" і виходу Данії у фінал, вся слава належала б такому прогнозисту, і він отримав би суспільні вигоди.

Швидше за все, це єдино правильна стратегія з можливих, якщо прогнозист хоче отримати максимальну вигоду для себе.

Отже, під час оголошення прогнозу доцільно займати непопулярну, протилежну думку більшості, позицію.

Робити це впевнено та відносно аргументовано. Але завжди обумовлювати наступ прогнозованих подій, як мінімум, однією умовою, а краще, якщо умов буде кілька (але небагато — 2-3).

Рано чи пізно один зі зроблених за такою методикою прогнозів збудеться, і тоді експерт, який зробив його, отримає загальне визнання.

Першоджерело.