Мовою цифр. Чому успіх реформ Саакашвілі в Грузії сильно перебільшений

Про Саакашвілі. У зв'язку з недавніми подіями (затриманням Міхеіла Саакашвілі в Грузії та його подальшим арештом — Ред), багато хто пише про "колосальний успіх" його реформ. Чи так це в частині ЕКОНОМІКИ? Розберімося з цифрами (від Світового банку) і контекстом.

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Візьмімо три закавказькі країни — Азербайджан, Вірменія, Грузія — за 2004-2013 рр. (період правління Саакашвілі).

ВВП за ПКС в міжнародних доларах:

2004 р. 2013 р. Зростання

Азербайджан 1 045 дол. 6178 дол. у 5,9 разів

Вірменія 1191 дол. 3838 дол. у 3,2 рази

Грузія 1305 дол. 4623 дол. у 3,5 рази

Зростання реального ВВП за 2004-2013 рр.:

Азербайджан — 128,5%

Вірменія — 61,5%

Грузія — 59,7%

В Азербайджані є нафта, скажуть прихильники Саакашвілі. Але її немає у Вірменії. Якщо вірити в реформаторський геній Саакашвілі, то чому Грузія не росла значно швидше за Вірменію у ВВП за ПКС і росла повільніше за Вірменію в реальному ВВП?

У країнах колишнього радянського Закавказзя було звичайне відновлювальне зростання з низької бази. Найбільш стрімке зростання зафіксовано у 2004-2007 рр., тобто було обумовлено динамікою світової економіки, яка у свою чергу бурхливо розвивалася завдяки низьким ставкам ФРС, загальному високому попиту і сильному інфраструктурному зростанню Китаю. Плюс ефект регіональної синергії зростання економік трьох закавказьких країн.

Важливо

Загинути або вижити. Чому одні країни домагаються успіху, а інші занепадають

Показова ситуація із зовнішнім боргом щодо ВВП:

2004 р. 2013 р. Зростання/зниження

Азербайджан 23% 12,7% — 44,8%

Вірменія 32,7% 38,4% + 17,4%

Грузія 46,3% 83,9% + 81,2%

Тобто, у чималому ступені економічне зростання Грузії (яке було нижче, ніж в Азербайджану і Вірменії, якщо дивитися на показник реального ВВП) було пов'язане з накачуванням кредитами, прихильністю до неї західних країн і МВФ (і підтримкою США як противника Росії ), чого не було щодо Азербайджану та Вірменії.

На коментарі типу "Ви були в Грузії? Ні! Ну, так мовчіть" або "Ви не знаєте, як у Грузії люблять Саакашвілі!" реагувати не буду — тому що вони не мають відношення до суті моєї публікації.

Першоджерело.