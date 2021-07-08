Головний секрет геополітики. Як Україні вижити у світі, де правлять інтереси, а не цінності

Про Україну і міжнародну політику. На форумі "Україна-30", присвяченому міжнародній політиці, виступ президента Зеленського відображав Стратегію зовнішньої політики Кабміну, яку мають намір затвердити до 30-річчя незалежності.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Головним її недоліком є витання в хмарах, нерозуміння головного базису, на якому будується міжнародна політика. Що і прирікає Україну на зовнішньополітичні поразки/приниження.

Американський економіст Хіршман в книзі "Пристрасті та інтереси" розкрив секрет економічного поняття "інтереси". Цим евфемізмом прикривається такий простий людський афект, як жадібність. Оскільки в минулі століття в середовищі аристократів і буржуа, які перебували під тиском християнської культури, яка намагалася в той час викорінити користолюбство, було непристойно бути жадібним, терміну знайшли на заміну інший належний слово, яке нікого не дратувало — "інтереси".

Коли ми в зовнішньополітичному контексті вживаємо поняття "інтереси", не розуміючи глибинної суті цього терміну, маючи на увазі під ним щось невизначене, то і весь аналіз зовнішньополітичної ситуації виявляється хибним. Як тільки ми називаємо речі своїми іменами, відразу ж все стає зрозумілим і стає на свої місця.

Важливо

Реальні союзники України — хто вони? Чому Німеччина і Франція нам не друзі

Уявлення про міжнародну політику України відразу зміняться, коли ми замість слів "інтереси інших держав", ніби "про себе" почнемо вимовляти слово "жадібність".

Що у такому випадку означатиме, наприклад, фраза "ЄС має в Україні інтереси"? Буде вона означатиме, що ЄС хоче заробляти в Україні гроші і спробує через це перешкодити іншим це робити. Не варто упереджено ставитися через це до ЄС — світом правлять "інтереси".

Швидше, нам потрібно самих себе засуджувати за те, що не розуміємо цього.

У зв'язку з чим виникає питання — чи вибудовує наша влада зовнішню політику країни виходячи з ось таких реалістичних дипломатичних максим? А не з тих нереалістичних, які ми чули на форумі "Україна-30", які не мають відношення до так званої Realpolitik, являючи собою лише зразки зовнішньополітичної пропаганди країн, що поширюють як димову завісу різні дурниці. Насправді ж, бажаючи на нас заробити в банальному розумінні цього слова.

Судячи з того, що ми чуємо від керівництва країни пустопорожні мантри про євроатлантичні перспективи, захист територіальної цілісності і нових "стратегічних напрямків" Африки і Латинської Америки — не вибудовує.

На думку таких вчених, як Хіршман (до речі, він брав участь в якості експерта в засіданнях Нюрнберзького трибуналу), міжнародна політика насправді складається з неявних переваг і домовленостей. А декларована публічна міжнародна політика є тільки її прикриттям.

Розуміння цього факту і забезпечує успіх або неуспіх тієї чи іншої дипломатії. І це, перш за все, необхідно розуміти для вироблення майбутньої зовнішньополітичної доктрини України.

Який зараз зовнішньополітичний контекст? У світі почалася нова революційна хвиля — з США, як у XIX столітті (Громадянська війна в США 1861-1865 роках). Руйнуються підвалини індустріального світу другої і третьої хвиль промислової революції, вони замінюються засадами четвертої хвилі. Рух BLM ("чорні життя мають значення") може підтримуватися великими гравцями індустрії четвертої промреволюції.

Важливо

НАТО не допоможе. Чим небезпечні для обороноздатності України ілюзії про вступ в Альянс

Воно є лише відображенням того факту, що в сучасному світі цінності індустріального світу — "ієрархія" і "порядок" (назву їх "вертикальними" цінностями) — замінюються "горизонтальними" цінностями, такими як "плоскі структури" і "довіра між людьми".

Тому в США маси руйнують пам'ятники політичним діячам, які в минулому втілювали в життя ці самі "вертикальні" цінності.

Зараз в колишній світ незалежних національних держав, які існують з 1648 року (з часу Вестфальського миру), вторгаються нові актори — міжнародні транснаціональні корпорації (ТНК).

Важливо

Захід vs Росія. Геополітичні шахи і місце України в глобальній грі наддержав

Про це попереджав ще у 2002 році німецький соціолог Ульріх Бек в роботі "Влада та її опоненти в епоху глобалізму". Під "владою" він розумів владу держав, під "опонентами влади" — владу ТНК і громадських рухів (яким є BLM).

Ось вони зараз повноважно заявляють про свої права на глобальне домінування у світі.

Тому зовнішньополітична стратегія України повинна відобразити цей революційний перехід, який проходить світ.

Тепер відносини держави Україна з такими корпоративними титанами економіки четвертої промислової хвилі, як Microsoft, Google, Amazon та іншими також важливі, як і відносини з великими державами.

Також нам необхідно зрозуміти — хто з дружніх країн переслідує в Україні не короткострокові інтереси (і в силу цього, відповідним чином налаштовує свою дипломатію), а хто — і довгострокові інтереси теж.

Тільки при наявності якісної зовнішньополітичної доктрини/стратегії, заснованої на реальному стані речей, а не на вигадуванні того, чого ніколи не було і не буде в міжнародній політиці, Україну чекає успіх у зовнішній політиці. Зрозуміло, за умови якісного застосування цієї доктрини,

На жаль, влада абсолютно не демонструє розуміння цього.

Першоджерело.