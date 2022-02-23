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Мир Российско-украинская война Путин признал "ЛНР" и "ДНР"

Ставки растут: к чему Путин будет принуждать Зеленского и почему санкциями не победить Россию

Поскольку Россия пока еще не достигла своих ключевых геополитических целей, можно предположить, что в дальнейшем ставки будут только повышаться. И признание "ЛДНР" — лишь один этап для оказания военно-политического давления, которое будет усиливаться.

Руслан Бортник
Руслан Бортник
политолог, первый заместитель главы Общественного Совета при Министерстве иностранных дел Украины в 2012-2016 гг.
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Президент РФ Владимир Путин и глава МО РФ Сергей Шойгу
Поскольку Россия пока еще не достигла своих ключевых геополитических целей, можно предположить, что в дальнейшем ставки будут только повышаться.

Относительно признания Россией "ДНР" и "ЛНР".

• Признание Россией "ЛНР" и "ДНР" для Украины означает не только потерю этих территорий, но и то, что "Минская" страница отношений между РФ и Западом/Украиной перевернута. Теперь РФ предлагает писать новое сочинение на тему "Гарантий безопасности".

• Едва ли не главной задачей Путина была доказать признанием "ЛДНР", то что они не блефуют и будут дальше действовать в рамках своей логики, невзирая на последствия для отношений России и Запада. Поскольку Россия уверена, что Запад все равно отказаться от этих отношений не сможет.

Подписание договора о дружбе и сотрудничестве свидетельствует о том, что пока "республики" не пойдут по крымскому сценарию и не попросят принять их в состав России.

В отношении границ Россия для "республик" также оставляет окно возможностей — от начала новой войны до замораживания конфликта.

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Ситуация для Украины усложняется наличием территориальных претензий со стороны "ДНР" и "ЛНР", что может создать иное поле напряжения по периметру и уже в других границах. Поскольку "ЛДНР" считают, что их "государственность",распространяется и на остальную территорию Донецкой и Луганской областей (которую они контролируют на 1/3 сейчас).

• С учетом того, что Россия теперь может разворачивать полноценные военные базы и военную технику на территории "ЛДНР", это меняет военный баланс не в пользу Украины.

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Вопрос о том, станет ли Россия инициировать боевые действия за подконтрольные Украине части территорий Донецкой и Луганской областей остается пока открытым.

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• Своими действиями Россия демонстрирует готовность жить в новой реальности, где на старую дипломатию не возлагают серьезных ожиданий. "Историческая Россия", о которой заявил Путин, возможно, это и есть та цель, та амбиция и зона влияния, которую РФ собирается восстановить. И это построение нового мира со стороны Путина оказалось почему-то неожиданным для западных политиков.

• Спусковым крючком признания "ЛДНР" выступил фактически отказ Запада от принятия российского проекта договора и соглашения в отношении США и НАТО. Западные партнеры считали, что Россия, предлагая новую модель архитектуры в Европе, продолжает блефовать и шантажировать.

Кроме того, Россия исчерпала на сегодня ключевые политические, информационные и экономические инструменты по Украине, а поставка Западом оружия повысила, по мнению России, вероятность военного решения со стороны Украины на Донбассе.

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• Также в отношении РФ были введены новые ограничения, была остановлена сертификации "Северного потока -2". Скорее всего против России будут введены новые санкции, но ограниченного характера (слабые) из-за энергетической зависимости ЕС от Россию и страха спровоцировать Россию на полномасштабный конфликт. В Еврокомиссии уже заявили, что несмотря на готовность к санкциям, ЕС продолжает придерживаться дипломатического пути урегулирования кризиса вокруг Украины. В любом случае, от обострения отношений между Россией и Западом выигрывает Китай.

• Поскольку Россия пока не достигла своих ключевых геополитических целей — отступление НАТО из восточной Европы, получения гарантий безопасности и признания своих зон влияния/интересов, то можно предположить, что в дальнейшем ставки со стороны России будут только повышаться.

И признание "ЛДНР" — это лишь один этап для оказания военно-политического давления, которое будет усиливаться.

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