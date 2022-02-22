Сценарии катастрофы. Что означает вчерашний указ Путина для Украины

Если оценивать военный потенциал, то Россия, действительно, уже готова для начала агрессии против Украины, которая окружена со всех сторон и десантные корабли ЧФ ПОТЕНЦИАЛЬНО готовы высадить на юге Украины до 10 тыс морского десанта хоть сегодня.

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Но никто не знает точно намерений Путина. Зачем он сконцентрировал вдоль границы с Украиной огромную группировку. На этот счет можно только спекулировать.

Запад не знает намерений Путина и поэтому оценивает лишь объективный потенциал и заявляет, что ПОТЕНЦИАЛЬНО Россия может оккупировать Киев за пару суток и поэтому предпочел эвакуировать свои посольства и главное, архивы (мало ли что может всплыть!).

Правильно ли поступают посольства?

Очевидно, со своей точки зрения, правильно! Если противник для тебя совершенно непонятен, если ты не в состоянии спрогнозировать его действия, не понимаешь его логику, то ты обязан действовать как если бы произошел самый плохой сценарий. Именно по этому сценарию и стали действовать посольства.

По какому сценарию действует украинская власть, я пока понять не могу.

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Почему Запад посчитал что Киев может пасть за двое суток?

Отвечаю: Не знаю. Видимо так они оценивают нашу способность к обороне столицы.

Что означает признание "ДНР" и "ЛНР" я уже писал. Это практически последний шаг на пути к войне. Они заключат военный союз с Россией и предъявит территориальные претензии на оставшуюся часть Луганской и Донецкой областей. Это будет означать полномасштабную войну. Она может закончиться либо Минскими соглашениями-3, либо частичной оккупацией Украины.

Скромно напоминаю, что именно такой сценарий я прогнозировал и описал сразу после подписаний Минских соглашений-2 и тогда же впервые обосновал неизбежность войны.

Итак, что мы имеем на момент наивысшей опасности для страны. Президент Зеленский обвиняет предыдущего президента в государственной измене. Порошенко сравнялся по рейтингу с Зеленским. Согласитесь, не самый лучший фон для консолидации общества.

Вчерашнее обращение Путина к россиянам длилось 55 минут (!!). Это означает , что речь была заготовлена заранее, писалась не один день и заседание СБ РФ это был обычный спектакль на публику , который должен был продемонстрировать монолитность власти и безальтернативность признания.

Но когда было принято решение о признании ЛДНР?

Теперь я уже убежден , что такое решение было принято в декабре , когда Путин выставил ультиматум США. Войска подводились к границам Украины, чтобы удержать ее от военной реакции на признание.

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Запад существенно облегчил Путину принятие решения о признании, когда заявил, что не будет вводить свои войска в Украину ни при каких условиях и ограничится только санкциями.

Какие цели преследует Путин? Из чего он исходит и аковы его мотивы? Точно мы не знаем, но моя версия сводится к следующим тезисам:

Путин признал тот факт , что Украина находится в сильнейшей зависимости от США ( о чем он сказал в своей речи) и у России нет ни единого шанса привести к власти политические силы , которые смогли сменить геополитический вектор. Путин признал, что сейчас в Украине нет реальных пророссийских политических сил . В своей речи он прямо сказал, что ряд олигархов (видимо, Левочкин, Колесников, Ахметов, Бойко и т.п) просто морочили голову русскоязычному населению, а в реальности поддерживали действующий курс на Запад. Путин исходит из предположения, что на юго-востоке Украины присутствуют серьезные пророссийские настроения, которые не представлены политически по причине жесткого национализма официального дискурса. Если ничего не предпринимать, то Украина постепенно, по факту , будет освоена НАТО в военном отношении. Путину не удастся убедить США принять решение о запрете Украины вступать в НАТО. Запад не будет защищать Украины в случае агрессии России . То есть, Запад готов пожертвовать Украиной, но не уступит России в принципиальных вопросах

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Данная логика проводит российскую власть к идее, что Украина в нынешнем ее виде должна быть просто разрушена до уровня полной потери государственности и затем снова восстановлена под контролем России, как нейтральное государство.

Вполне возможно, по мысли Путина, образование на месте нынешней Украины ряда государств.

Я в своем анализе исхожу из данной модели до тех пор , пока она не покажет свою несостоятельность.

Теперь о том, КАК могут развиваться события в дальнейшем?

Точно предсказать, конечно, невозможно, потому что неизвестна реакция Запади и украинской власти. Но складывается впечатление, что реакция будет вполне умеренной, такой, которая не даст Путину повод для военного вторжения. А раз так, то в течении полугода, все стороны будут переваривать новые реалии. Россия будет выбирать момент, когда власти сателлитных ей ЛДНР предъявят территориальные претензии на всю территории Луганской и Донецкой областей.

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Что может подвинуть Россию к этому?

Быстрое "освоение" со стороны США территории Украины в военном отношении. Политический кризис в Украине. Например, когда патриоты будет пытаться свалить власть, обвиняя ее в пассивности и даже тайном сотрудничестве с Россией, как сейчас один известный журналист обвиняет Зеленского Резкое ухудшение отношений между США и Китаем из за Тайваня Внутренний кризис в самой России Массовые волнения в Украине по причине резкого ухудшения экономического положения и т.п.

Сроки: на мой взгляд, вероятность масштабной войны до осени этого года маловероятна. Затем вероятность войны будет расти по закону Пуассона и достигнет 50-60% в период с октября 2022 по февраль 2023-го года.

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