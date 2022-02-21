Формула мира. Сможет ли Мюнхен-2022 остановить эскалацию вокруг Украины

Навеяно "Мюнхеном-2022" и новым стилем выступлений и заявлений.

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Нужна новая система безопасности?

Харрис (вице-президент США): НАТО — самая лучшая, надежная и эффективная из коллективных систем.

Зеленский: архитектура нужна новая, старая поломалась. Но Украине нужны гарантии вступления в НАТО. Или — "откажемся от всего будапештского".

Макрон: нужна новая, давайте вести переговоры.

Путин: мы все написали, ждем четкие ответы. Возвращаемся в 1997-й.

Как достичь мира?

Зеленский: собрать "будапештских подписантов" и Совбез ООН и все прогарантировать. Возвращаемся в 1994-й (правда, тогда Украина была убеждена и всех убеждала, что она — внеблоковая…).

Макрон, Шольц: вести переговоры и выполнить "Минские соглашения". Кому? Всем, кто подписывался.

Путин: Украине — выполнить "Минские соглашения". Россия — ни при чем, только наблюдает. Нападать не собирается, Крым не обсуждается. Но если что — шарахнет со всех калибров.

Байден: всем стоять, а то — санкции, и мало не покажется. Американский и арабский газ для ЕС — лучше российского. (Остальное комментировать сложно. Может, это и есть такой мир).

Как быть с Донбассом?

Зеленский: это наша территория, враг должен уйти.

Блинкен: это все территория Украины, варианты не обсуждаются.

Путин: это Украина, но если там захотят к нам, то … это же наши соотечественники.

Макрон, Шольц: это все Украина, но как-то надо это все сделать, чтобы таки была Украина.

Куда девать самопровозглашенные ЛДНР и армии сепаратистов, инструкторов, добровольцев и прочих?

Украинские политики: "Как куда? "Як роса на сонці".

Всем все ясно и понятно.

А в это время:

Десятки тысяч военных сконцентрированы с двух сторон по линии соприкосновения на Донбассе. Оружия всех марок и мастей — немеряно. Тысячи выстрелов. Ежедневные жертвы и разрушения.

Вообще "ноль" в сфере дву- и многосторонних контактов фактических воюющих сторон. Общение — в заявах и видео-селфи. Кампанейщина по эвакуации. Мобилизация, открытая и скрытая. Паранойя в медиа. И запах новой войны.

В эти дни (как памятка):

20-го — учения армий Союзного государства на территории Беларуси продлены. Посольства и представительства продолжают выезжать из Киева. Обмены обстрелами на Донбассе переходят в бои и операции.

21-го — очередные созвоны и контакты, включая "нормандские". И воздушная блокада акватории Азовского моря со стороны РФ (с 21-го по 26-е)

22-го— СовФед РФ обсуждает Донбасс.

24-го — встреча Лаврова и Блинкена (пока вроде "да")

В общем, очень ответственно и эффективно, национально-безопасно и стратегично…

Собрать "будапештских гарантов" и "Совет Безопасности ООН+3" — дело хорошее. И действительно, пусть наконец-то соберутся.

Но если, согласно п.6 Будапештского Меморандума, в ходе консультаций "будапештские гаранты" посчитают, что худой мир лучше хорошей войны и будут искать новые компромиссы в ходе этих самых "консультаций"?

Если для подтверждения гарантий территориальной целостности предложат провести повторные, под надзором и присмотром, региональные референдумы за/против выхода из состава Украины?

Если "будапештские гаранты" будут готовы предоставить новые гарантии, с "планами Маршалла для Украины", но в размере новой "малой Украины"?

И если в качестве бонуса будет гарантировано ускоренное включение Украины в состав ЕС? (о НАТО вряд ли будут говорить, мне так представляется. Гарантии-то, учитывая состав, "внеблоковые")

И если Украина со всем этим делом не соглашается и выходит из ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия — Ред)?

Возможно, конечно, что к этим встречам будут подготовлены такие речи, что "гаранты" разведут руками и примут все условия Украины. Но тут вся надежда на райтеров.

У меня (пока) ответов на эти вопросы нет.

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