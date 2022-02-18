Окно Овертона. Как Украину будут делать нейтральной страной

Правящий класс Украины, да и вообще любой мыслящий человек, уже отлично понимает, что пока существует Россия, Украина не будет принята в НАТО. Ну, а когда России не станет, — а она пока совсем не собирается умирать, несмотря на прогнозы Турчинова,- то и потребность во вступлении в НАТО отпадет сама собой.

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НАТО никогда не возьмет на себя риск войны (причем, ядерной!) с Россией, приняв Украину в свои ряды. Россия очень недвусмысленно дала понять, что любая попытка принять Украину в НАТО или попытка де-факто начать ее принимать без формального статуса, автоматически означает войну с Россией.

И Запад воспринял эту угрозу более чем серьезно. В сущности, все руководители значимых стран-членов НАТО ( США, Германия. Франция и т.д.) по дипломатических каналам уже передали Путину, что Украину не будет принята в НАТО, но официально НАТО не может отказать Украине, так как формально она имеет на это право. Это проявление лицемерия Запада, но таковы правила игры, нравятся они нам или нет.

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Войны с Россией никто не хочет, потому что ее последствия будут не просто разрушительными, они будут катастрофическими для Украины.

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Итак, если в НАТО Украине путь закрыт, то альтернативой может быть только нейтральный статус, но при условии серьезных международных гарантий. Но как это сделать? А самое главное, КАК убедить украинцев, что путь в НАТО закрыт и надо думать об альтернативных вариантах обеспечения своей безопасности.

Наша элита в подавляющей массе своей уже осознала, что более-менее благополучное будущее Украины реально возможно только если обеспечить ее безопасность через механизм нейтрального статуса, по примеру Финляндии, Швеции, Австрии, Швейцарии, Ирландии.

На дипломатическом уровне Украине об этом заявили Германия, Франция и другие крупные члены ЕС. Об этом прямо сказала Россия. Какова позиция по этому вопросу США и Англии мы пока не знаем.

Сразу поясним, что мнение украинского народа по вопросу членства в НАТО или нейтрального статуса, почти не имеет значения. Это вопрос очень сложный и разобраться в нем могут только профессионалы и решение будет принимать украинская элита. А зачем же, кто-то может спросить, наши власти постоянно замеряют уровень поддержки обществом нашего членства в НАТО? Ответ: это обычное манипулирование. Нет, не статистикой, а мозгами обывателей.

Общественное мнение в современную секулярную эпоху играет роль …Бога. В тех странах, где еще сохранился институт государственной религии, любая власть должна была опираться на авторитет Бога, чтобы убедить общество в правильности своего курса. "С нами Бог!" Помните? Как только главный церковный иерарх заявлял что Бог на их стороне, то все дискуссии заканчивались и несогласных просто репрессировали.

А сейчас вместо "С нами Бог", говорят "Общественное мнение поддерживает нас! Люди за нас!" Значит, остается только эффективно манипулировать общественным мнением , особенно в тех вопросах, где обывателю практически невозможно разобраться самостоятельно.

Тут и включаются в игру профессиональные манипуляторы и оказывается давление на те СМИ, которые пытаются оппонировать власти.

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[ + – ] Как отказаться от курса в НАТО так, чтобы это не выглядело так, как будто Украина прогнулась под Россию? Для решения этой задачи будет использоваться так называемая технология ОКНА ОВЕРТОНА.

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После ухода Крыма наши власти взяли курс на форсированное вступление в НАТО. На это стали работать практически все СМИ и в Конституцию записали норму о том, что это наша ЦЕЛЬ.

Нелепо, конечно, но разве мало мы совершаем нелепых вещей? Зеленский продолжил линию Порошенко и , попросту, особо не заботясь о юридической стороне дела, закрыл те ТВ-каналы, которые предлагали альтернативные точки зрения.

И даже несмотря на массированную пропаганду движения в НАТО цифры не дают твердого большинства, поддерживающего этот курс. Значит, многие люди на интуитивном уровне осознавали опасность тупого, истеричного, без оглядки на Россию, курса в НАТО, а наиболее продвинутые вообще понимали тщетность этих усилий.

Все радикально изменилось в декабре прошлого года, когда Путин выдвинул требования США "Или гарантии невступления Украины в НАТО или война" и подвердил свою позицию, сосредоточив крупную группировку войск вдоль границы Украины.

Надо признать, что Путин достиг определенного успеха: многие на Западе осознали что война более чем реальна и в результате этой войны Украина , вероятно, исчезнет в ее нынешних границах.

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Выбор Украины: путь Финляндии или война с Россией

Началась челночная дипломатия и, — у меня лично нет сомнений, — что Запад предложил, а наша элита с радостью согласилась на замену курса движения в НАТО на, как сейчас принято говорить, "финлянднизацию" Украины.

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Но как нашей элите это технически реализовать? Кто будет против и как преодолеть сопротивление противников финляндизации? Как объяснить обществу, что курс на НАТО был, мягко говоря, поспешный, что ли?

Как отказаться от курса в НАТО так, чтобы не потерять в авторитете, чтобы не выглядело это так как будто Украина прогнулась под Россию? То есть, как отказаться от НАТО и сохранить достоинство?

Для решения все этих проблем как раз и будет использоваться так называемая технология ОКНА ОВЕРТОНА.

Точнее, эту технологию уже запустил Зеленский, когда посол Украины в Великобритании г-н Пристайко заявил, что Украина вполне может отказаться от движения в НАТО, чтобы избежать войны. За точность цитаты не ручаюсь, но мысль была именно такой.

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