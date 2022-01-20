Вооруженный нейтралитет. Как отказ от НАТО спасет Украину от превращения в территорию хаоса

Украина, как площадка для экспорта хаоса. Его сейчас нам экспортируют и с востока, и с запада.

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Глядя на публикации в уважаемой западной прессе о переброске российских войск к украинским границам, о российсом "вторжении" то на католическое Рождество, то на Крещение, то о "перемещении вертолетов", понимаешь, что за всем этим стоят обычные "сливы" спецслужб.

Но только в прежние времена, журналисты критично их воспринимали и проводили "полевые исследования" (для этого необходимо просто проехаться вдоль украино-российской границы). А сейчас, респектабельные издания превратились в пропагандистские "канализации". Вот так и теряешь веру в человечество.

США должны договориться с Россией. Это аксиома нынешней американской политики. Главный враг Америки — это Китай, а не Россия. Враг — в понимании "конкурент".

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Атлантическая зона интересов смещается в Индо-Тихоокеанский регион: отныне судьбы мира вершатся там. Я имею в виду новый блок — AUKUS в составе ядра НАТО (США, Великобритания и Австралия, с возможностью присоединения Канады).

Ключевые партнеры AUKUS — Япония и Южная Корея, прокси-территория или "наконечник" в теле противника — Тайвань, а вовсе не Украина.

Главный союзник на перспективу — Индия, куда и будут в ближайшие годы осуществляться основные геополитические инвестиции.

Украина была для США крупнейшим трофеем, полученным в результате победы над СССР в ходе Холодной Войны.

Британские военные корабли в Одессе на фоне пушки на Приморском бульваре, которая топила англичан еще во времена Крымской войны. Американцы в Киеве. Этот успех мог вскружить голову. Украина — геополитический актив.

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Но Украина стала для США имиджевым пассивом. Яркой иллюстрацией неработоспособности моделей вашингтонского консенсуса на постсоветском пространстве, смысловым поражением навязанных извне "реформ".

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Нужно было бодаться с внутренними вождями семь лет, чтобы в итоге придти к "жулянскому майдану". Начинали с трагедии, завершили фарсом.

Теперь пришло время собирать камни и решать аксиому. Но для начала нужно вывести теорему выхода Украины из клинча РФ-США.

России не нужна конвенционная война: содержать пенсионеров, платить зарплаты, обеспечивать ресурсами огромную территорию. Это будет страшнее любых западных санкций.

России нужно окружить себя лояльными политическими режимами, которые сами будут нести бремя жизнедеятельности своих территорий, формируя вокруг Российской Федерации буфер безопасности.

Значит, "украинская теорема" решается лишь тогда, когда украинская власть сама озвучит нужное решение.

Если это сделает РФ — сказанное будет воспринято как агрессия. Если США — как предательство. Украина должна сама "распаковать" хаос.

А до этого, нас будут бить и в хвост, и в гриву: атакой на курс гривны, выводом капитала с рынка госдолга, энергетическим блэкаутом, кибератаками, блокадой портов.

До тех пор, пока мы сами не зачитаем написанный не нами план мира. Зачитаем от своего лица.

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Это и есть тот самый "экспорт хаоса", о котором и писал Сурков в своей недавнеей программной статье.

Полковник российского императорского штаба Месснер, осмысливая итоги Первой Мировой и наступившего после нее революционного хаоса, написал когда-то книгу "Хочешь мира, победи мятежевойну". Это тоже канал хаоса для нас: идейный экстремизм и безидейная злоба против всех, идеологические майданы и слепые бунты.

А теперь о том, что могла бы сделать Украина в этом варианте, чтобы не не петь по чужим нотам.

Зайти с козырей.

Единственный товар, который мы можем предложить на геополитическом рынке — это наша нейтральность. Или внеблоковость - называйте, как хотите.

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Не обязательно даже отказываться от декларативных целей вступления в НАТО "когда-нибудь потом". Это может быть новый конституционный акт, начинающийся словами: "Осознавая важность движение страны в направлении североатлантической интеграции и придерживаясь данного курса…".

А далее — обязательство на ближайшие 10 лет отказаться от попыток вступления в НАТО с закреплением внеблокового статуса страны в Конституции при условии восстановления территориальной целостности Украины по состоянию на 31.12.2013 и получении четких гарантий безопасности от крупнейших геополитических игроков на уровне полноценного международного договора, а не меморандума.

Это распаковало бы хаос на наших условиях на ближайшую десятилетку, которая для Украины критически важна.

Если мы этого не сделаем, нас будут запугивать "боевым танцем маори" Хака до тех пор, пока мы не принесем в жертву свои национальные интересы ради установления глобального мира.

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