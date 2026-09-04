Минус 200 тысяч первоклассников: как уменьшилось количество украинских детей с начала войны

Шок-контент. Речь о демографической катастрофе.

В этом году в первый класс пошло 240 тысяч детей. Для сравнения: в 2013/2014 учебном году в первые классы украинских школ пошло более 434 тысяч детей. Добавим сюда еще и снижение коэффициента фертильности с 1,51 до 0,9 за указанный выше период.

О чем это говорит?

Берем формат 2013/2014. В данной модели за 30 лет нация получала новое поколение численностью в среднем 13 млн человек. Половина — женского пола, то есть 6,5 млн. С учетом коэффициента фертильности в 1,5, это поколение могло родить более 10 млн детей. Прогрессия убывающая, но убывающая "медленно". В данной модели нация угасает в рамках низкой динамики и демографический кризис "пробрасывается" в 22-е столетие.

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А теперь берем формат 2026/2027. В данной модели за 30 лет получаем 7 млн человек, из них 3,5 млн — женского пола, которые родят с учетом нового коэффициента фертильности менее 3 млн детей.

3 млн детей — это 1,5 млн женщин и чуть более одного миллиона новых рождений. Из которых женщин будет 500 тыс.

Вы понимаете глубину демографической катастрофы? Нация фактически исчезает за два поколения, то есть за 50 лет.

Это именно та проблема, которая должна стать ребусом для настоящих политических элит, а не временщиков, которые живут по принципу: "на наш политический век народу хватит".

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