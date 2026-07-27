Против России, Ирана и КНДР: как война в Украине сомкнулась с войной на Ближнем Востоке
Удар по иранским судам в Каспийском море сводит воедино две войны — российско-украинскую и ирано-американскую, отмечает аналитик Алексей Кущ. Таким образом, Украина выходит на противостояние с "осью зла" в составе России, Ирана и КНДР, за которой стоит Китай, и чем это закончится, можно только гадать.
Момент смыкания двух мир-системных войн: российско-украинской и американо-иранской.
Ранее их обьединял волновой эффект, когда эскалация на одном фронтире влияла на другой и наоборот. Но теперь речь именно о смыкании двух мир-системных войн.
Президент Владимир Зеленский сообщил об ударах по судам в Каспийском море. Речь о "каспийском экспрессе" из РФ в Иран, за которым стоит Россия и, возможно, Китай.
Осенью возможно слияние антизападного фронтира в общую конвергенцию РФ–Иран–КНДР, за которым будет стоять Китай.
Диалектика сегодняшних событий и действия основных акторов толкает Украину в лобовое столкновение с этим фронтиром-конвергенцией. Ключевой момент — насколько Запад готов поддержать рост ставок в геополитической игре, учитывая, что ключевые игроки, Китай и США, между собой не воюют.
Тем временем хуситы запустили три баллистические ракеты по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в Джизане, пятом по величине в стране. Завод выведен надолго из строя. Новый уровень эскалации и угроза "сухопутки" на Аравийском полуострове.
США тем временем просят Иран о паузе в войне.
Разрушение региональной инфраструктуры ускорилось, для союзников США в регионе наступает критический исторический момент: точка геополитической бифуркации в рамках выбора, который определит их судьбу до конца 21 столетия.
Но им еще повезло — у них есть выбор, хоть и илюзорный.
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