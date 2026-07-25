Угрожает последствиями: Иран назвал удар Украины по судну в Каспии "актом агрессии" (фото)

МИД Ирана заявил о "решительном осуждении" удара Украины по судну в Каспийском море. В Тегеране обещают Киеву "ответственность за последствия" таких действий.

МИД Ирана назвал украинские власти "режимом" и квалифицирует свое судно как "торговое", называя действия Украины "враждебными и нерациональными". Об этом говорится в опубликованном заявлении ведомства.

"Этот акт представляет собой нарушение Устава ООН и является актом агрессии, который может ещё больше разжечь и раздуть огонь войны. Агрессия режима Украины против иранского торгового судна в Каспийском море, которая была открыто признана главой этого режима, свидетельствует о продолжении нерациональной и враждебной позиции режима Украины в отношении Исламской Республики Иран", — говорится в тексте заявления.

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Кроме того, в Тегеране отмечают, что власти этой страны якобы "никогда не вмешивались в конфликт между Россией и Украиной". В МИД Ирана отмечают, что этим ударом Киев якобы совершил "нарушение международного права, а также стремится разжечь огонь войны и дестабилизировать обстановку опасным образом".

Полный текст заявления МИД Ирана по поводу удара по судну в Каспийском море Фото: X (Twitter)

"Любая сторона, обеспокоенная миром и безопасностью в Восточной Европе и прилегающих регионах, должна занять ответственную позицию в отношении этого опасного акта режима Украины и привлечь правящую верхушку Украины к ответственности за этот преступный и провокационный акт", — говорится в документе.

В заключительной части текста МИД Ирана отмечает, что Тегеран "не будет колебаться в защите" своих национальных интересов и безопасности, а ответственность "за последствия авантюры главы режима Украины понесёт этот режим, а также его сторонники и подстрекатели".

На момент публикации материала МИД Украины не прокомментировал заявление дипломатического ведомства Ирана.

Ранее Фокус сообщал о том, как дроны поразили малый ракетный катер проекта "Каракурт" в порту Каспийск.

Впоследствии стало известно, что СБУ нанесла удары по ряду судов в Каспийском море. В частности, были поражены суда, перевозившие военные грузы из Ирана, а также военный корабль.