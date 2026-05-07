В Каспийском море поразили катер "Каракурт" ВС РФ, носитель "Калибров", — Генштаб (фото)

Дроны Вооруженных сил Украины поразили малый ракетный катер проекта "Каракурт" России в порту Каспийск в Дагестане, сообщило командование. Речь идет о цели в Каспийском море, носителе "Калибров". На фото с места событий — российский корабль, который попал в прицел украинского беспилотника.

Украина попала по месту дислокации катера проекта 22800 "Каракурт", говорится в заявлении Генштаба ВСУ. Кроме катера, были поражены пункты ВС РФ в Луганской области, под Донецком и Запорожьем. Командование уточнило, что степень поражения российского корабля уточняется.

Катер проекта Каракурт — момент поражения в Каспийске 7 мая

На изображении, опубликованном командованием, — два фото катера проекта "Каракурт" в двух разных ракурсах. Нет информации, идет ли речь об ударе двух БПЛА (в соответствии с количеством кадров) или одного. Также не заметно, чтобы экипаж российского корабля как-то реагировал на воздушную атаку: нет следов пуль и попыток уклониться.

Катера проекта 22800 "Каракурт" - военные корабли Вооруженных сил Российской Федерации, которые начали строиться с 2015 года на "Ленинградском судостроительном заводе "Пелла", а также на "Зеленодольском заводе имени Горького", "Амурском судостроительном заводе", "Восточной верфи" (Владивосток). Ориентировочное количество — около 16 ед. Основные характеристики катера проекта "Каракурт" — длина 87 м, ширина 11 м, осадка 4 м, скорость до 55 км/ч, экипаж 50-70 человек. Оружие — система вертикального пуска крылатых ракет "Калибр" (с дальностью 5 тыс.км), артиллерийская установка АК-176МА, зенитная установка АК-630М, переносной зенитно-ракетный комплекс, также может быть морская версия ЗРПК "Панцирь".

Удар по катеру Каракурт — детали

Расстояние, которое должны были пролететь дроны Сил обороны до цели в Дагестане в Каспийском море, составляет около 1000 км (если напрямую от Днепра) или 1500 км (если летели через Черное море, обошли Крым и направлялись через Сочи). Генштаб ВСУ не информировал, какой именно дрон добрался до Каспийска: идет ли речь о дроне "Лютый" на 1400 км (боевая часть 40-50 кг), или дрон FP-1 на 1600 км (БЧ 120 кг), или другая модель.

Удар по катеру Каракурт — какое расстояние до Каспийска

