У Каспійському морі уразили катер "Каракурт" ЗС РФ, носій "Калібрів", — Генштаб (фото)

Дрони Збройних сил України уразили малий ракетний катер проєкту "Каракурт" Росії у порту Каспійськ в Дагестані, повідомило командування. Ідеться про ціль у Каспійському морі, носій "Калібрів". На фото з місця подій — російський корабель, який потрапив в приціл українського безпілотника.

Україна влучила по місцю дислокації катера проєкту 22800 "Каракурт", ідеться у заяві Генштабу ЗСУ. Крім катера, уразили пункти ЗС РФ у Луганській області, під Донецьком та Запоріжжям. Командування уточнило, що ступінь ураження російського корабля уточнюється.

Катер проєкту Каракурт — момент ураження у Каспійську 7 травня

На зображенні, опублікованому командуванням, — два фото катера проєкту "Каракурт" у двох різних ракурсах. Немає інформації, чи ідеться про удар двох БпЛА (відповідно до кількості кадрів), чи одного. Також не помітно, щоб екіпаж російського корабля якось реагував на повітряну атаку: немає слідів куль та спроб ухилитись.

Катери проєкту 22800 "Каракурт" — військові кораблі Збройних сил Російської Федерації, які почали будуватись з 2015 року на "Ленінградському суднобудівельному заводі "Пелла", і також на "Зеленодольському заводі імені Горького", "Амурському суднобудівному заводі", "Східній верфі" (Владивосток). Орієнтовна кількість — близько 16 од. Основні характеристики катера проєкту "Каракурт" — довжина 87 м, ширина 11 м, осадка 4 м, швидкість до 55 км/год, екіпаж 50-70 осіб. Зброя — система вертикального пуску крилатих ракет "Калібр" (з дальністю 5 тис.км), артилерійська установка АК-176МА, зенітна установка АК-630М, переносний зенітно-ракетний комплекс, також може бути морська версія ЗРПК "Панцирь". У Чорноморських портах перебувало (до переведення) п'ять таких катерів — "Циклон" (міг бути знищений у Севастопольській бухті), "Аскольд" (в Керчі), "Амур", "Туча", "Тайфун".

Попередній випадок удару по катеру проєкту "Каракурт" стався 3 травня 2026 року: як заявив президент України Володимир Зеленський, це сталось у порту Приморська у Ленінградській області РФ.

Удар по катеру Каракурт — деталі

Відстань, яку мали пролетіти дрони Сил оборони, до цілі у Дагестані у Каспійському морі, складає близько 1000 км (якщо напряму від Дніпра) або 1500 км (якщо летіли через Чорне море, обминули Крим та прямували через Сочі). Генштаб ЗСУ не інформував, який саме дрон дістав до Каспійська: чи ідеться про дрон "Лютий" на 1400 км (бойова частина 40-50 кг), чи дрон FP-1 на 1600 км (БЧ 120 кг), чи інша модель.

Удар по катеру Каракурт — яка відстань до Каспійська

