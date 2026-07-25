Суда с грузами из Ирана и боевой корабль: Зеленский рассказал об ударе по Каспию

Украина достигла целей в Каспийском море, отметил глава государства. В частности, были поражены суда, перевозившие военные грузы из Ирана, а также военный корабль.

В ответ на российские удары Украина продолжает вводить дальнебойные санкции. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Бойцы Сил обороны вновь нанесли удар по военному предприятию "Авитек" в Кирове, расположенному на расстоянии 1200 километров от государственной границы.

Кроме того, украинцы добрались до НПЗ в Тюмени, логистического объекта в Екатеринбурге и склада горюче-смазочных материалов в Ростове-на-Дону.

"У нас есть и очень хорошие результаты дальних ударов в акватории Каспийского моря", — отметил Зеленский.

В частности, по его словам, удары поразили суда, задействованные в перевозке военных грузов из Ирана, а также военный корабль.

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Удары по Каспию: какие цели уничтожила Украина

По данным СБУ, в акватории Каспийского моря беспилотники поразили сразу несколько целей, в частности грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey.

Российское судно Port Olya 2 Фото: marine traffic

Оба судна, как подчеркнули в спецслужбе, находятся под международными санкциями и использовались для перевозки военных грузов между Ираном и РФ.

Российское судно "Бегей" Фото: marine traffic

Кроме того, дроны СБУ нанесли удары по ракетному катеру проекта 12418 "Молния" и нефтедобывающей платформе месторождения "Филановского".

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, универсальное сухогрузное судно PORT OLYA-2 принадлежит подсанкционной российской морской судоходной компании ООО "МГ-Флот" и задействовано в поставках из Ирана в РФ грузов военного назначения.

Судно "BEGEY", принадлежащее ООО "Арапакс", также задействовано в перевозке военных грузов из Ирана в РФ через Каспийское море.

Напомним, что в мае украинские дроны поразили в Каспийском море носитель ракет "Калибр".

Также в мае дроны поразили малый ракетный катер проекта "Каракурт" в порту Каспийск.