Суда с грузами из Ирана и боевой корабль: Зеленский рассказал об ударе по Каспию
Украина достигла целей в Каспийском море, отметил глава государства. В частности, были поражены суда, перевозившие военные грузы из Ирана, а также военный корабль.
В ответ на российские удары Украина продолжает вводить дальнебойные санкции. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Бойцы Сил обороны вновь нанесли удар по военному предприятию "Авитек" в Кирове, расположенному на расстоянии 1200 километров от государственной границы.
Кроме того, украинцы добрались до НПЗ в Тюмени, логистического объекта в Екатеринбурге и склада горюче-смазочных материалов в Ростове-на-Дону.
"У нас есть и очень хорошие результаты дальних ударов в акватории Каспийского моря", — отметил Зеленский.
В частности, по его словам, удары поразили суда, задействованные в перевозке военных грузов из Ирана, а также военный корабль.
Удары по Каспию: какие цели уничтожила Украина
По данным СБУ, в акватории Каспийского моря беспилотники поразили сразу несколько целей, в частности грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey.
Оба судна, как подчеркнули в спецслужбе, находятся под международными санкциями и использовались для перевозки военных грузов между Ираном и РФ.
Кроме того, дроны СБУ нанесли удары по ракетному катеру проекта 12418 "Молния" и нефтедобывающей платформе месторождения "Филановского".
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, универсальное сухогрузное судно PORT OLYA-2 принадлежит подсанкционной российской морской судоходной компании ООО "МГ-Флот" и задействовано в поставках из Ирана в РФ грузов военного назначения.
Судно "BEGEY", принадлежащее ООО "Арапакс", также задействовано в перевозке военных грузов из Ирана в РФ через Каспийское море.
Напомним, что в мае украинские дроны поразили в Каспийском море носитель ракет "Калибр".
Также в мае дроны поразили малый ракетный катер проекта "Каракурт" в порту Каспийск.