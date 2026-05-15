Дроны достали носитель "Калибров" в Каспийском море: есть кадры попадания по базе ВС РФ (видео)

Дроны Сил обороны Украины попали по двум кораблям Российской Федерации в порту Каспийска в Дагестане, заявили в Генштабе ВСУ. Состоялась вторая майская спецоперация, во время которой достали российские суда. Командование пока не публиковало кадры поражения, но в сети появилось видео с ярким ударом по базе флота РФ. Какие последствия атаки дронов на военные цели на Каспии, расположенном в 1000 км от Украины?

В порту Каспийска попали по малому ракетному катеру и минному тральщику, говорится в заявлении командования в Telegram-канале. Генштаб не уточнил название пораженных целей и также не предоставил фото, на которых зафиксировали бы подлет дрона или момент взрыва. В то же время на видео, снятом, вероятно, в Каспийске, видим яркий огненный шар и громкий взрыв: других деталей нет.

Информация Генштаба ВСУ появилась в сети около 14:34 15 мая. В то же время, в этот же день была другая информация о поражении в Азовском море. В частности, командование сообщило об атаке на береговой пост ФСБ в Мариуполе, а командующий СБС Роберт Бровди — об атаке на сухогруз в Бердянске.

Между тем в канале Exilenova+, который агрегирует информацию о прилетах в РФ, опубликовал пятисекундное видео, как утверждают, из Каспийска. В кадр попал двор в неустановленном месте. Последние секунды записи фиксируют вспышку и взрыв: сначала оператор снимает забор, а затем стремительно разворачивает камеру и показывает огненный гриб. При этом утверждается, что ударили по кораблям, и это совпадает с заявлением Генштаба. Уточняется, что могли получить ранения около 30 россиян: эти данные нуждаются в подтверждении.

В канале и.о. главы Дагестана Федора Щукина 15 мая не писали об инцидентах в Каспийске и о ночном тали дронов. Тем временем Минобороны РФ утром отчиталось о сбитии 359 дронов: под атакой оказалось 17 регионов, в том числе Дагестан и Каспийское море. Чтобы добраться до цели, дроны должны были бы пролететь 1000 км (если напрямик через линию фронта) или 1500 км, если облетали с севера или юга.

Флот РФ в Каспийском море

OSINTер MT Anderson в январе 2024 года опубликовал спутниковые данные о кораблях, которые ВС РФ держит в Каспийском море. Согласно данным аналитика, там пришвартовались 10 кораблей: два фрегата класса "Гепард", два малых ракетных катера класса "Буян-М" (носители 8 "Калибров"), три малых артиллерийских корабля класса "Буян", два минных тральщика Sonya Class (проект 1265), один большой ракетный катер класса "Тарантул". Кроме того, в июне осинтер узнал, что там оказались два малых ракетных корвета "Каракурт" (носители 8 "Калибров"). Согласно данным Генштаба, поразили малый ракетный катер, и это может быть "Буян-М" или "Каракурт". Если же речь идет о минном тральщике, то может идти речь об одном из двух кораблей Sonya Class.

Отметим, 7 мая состоялся предыдущий удар по флоту РФ в Каспийском море. Командование сообщило об ударе по малому десантному катеру проекта "Каракурт", который базировался в порту Каспийска. Генштаб опубликовал два фото камеры дрона, который подлетел к цели и выбирал точку удара.

Напоминаем, 15 мая командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди сообщил об атаке на порт Бердянска: на рассвете дрон попал по сухогрузу теневого флота РФ.