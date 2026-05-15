Дрони дістали носій "Калібрів" у Каспійському морі: є кадри влучання по базі ЗС РФ (відео)

Дрони Сил оборони України влучили по двох кораблях Російської Федерації у порту Каспійська в Дагестані, заявили у Генштабі ЗСУ. Відбулась друга травнева спецоперація, під час якої дістали російські судна. Командування поки не публікувало кадри ураження, але у мережі з'явилось відео з яскравим ударом по базі флоту РФ. Які наслідки атаки дронів на військові ціль на Каспії, розташованому за 1000 км від України?

У порту Каспійська влучили по малому ракетному катеру та мінному тральнику, ідеться у заяві командування у Telegram-каналі. Генштаб не уточнив назву уражених цілей і також не надав фото, на яких зафіксували б підліт дрона чи момент вибуху. Водночас на відео, знятому, ймовірно, у Каспійську, бачимо яскраву вогняну кулю та гучний вибух: інших деталей немає.

Інформація Генштабу ЗСУ з'явилась у мережі близько 14:34 15 травня. Водночас, цього ж дня була інша інформація про ураження в Азовському морі. Зокрема, командування повідомило про атаку на береговий пост ФСБ у Маріуполі, а командувач СБС Роберт Бровді — про атаку на суховантаж у Бердянську.

Тим часом у каналі Exilenova+, який агрегує інформацію про прильоти у РФ, опублікував п'ятисекундне відео, як стверджують, з Каспійська. У кадр потрапило подвір'я у невстановленому місці. Останні секунди запису фіксують спалах та вибух: спершу оператор знімає паркан, а потім стрімко розвертає камеру та показує вогняний гриб. При цьому стверджується, що вдарили по кораблях, і це співпадає з заявою Генштабу. Уточнюється, що могли отримати поранення близько 30 росіян: ці дані потребують підтвердження.

Удар по кораблю РФ — інформація про атаку на базу у Каспійську 15 травня

У каналі в.о. глави Дагестану Федора Щукіна 15 травня не писали про інциденти у Каспійську та про нічний талі дронів. Тим часом Міноборони РФ зранку відзвітувало про збиття 359 дронів: під атакою опинилось 17 регіонів, у тому числі Дагестан та Каспійське море. Щоб дістатись до цілі, дрони мали б пролетіти 1000 км (якщо навпростець через лінію фронту) або 1500 км, якщо облітали з півночі чи півдня.

Удар по кораблю РФ — відстань від України до Каспійська

Флот РФ у Каспійському морі

OSINTер MT Anderson у січні 2024 року опублікував супутникові дані про кораблі, які ЗС РФ тримає у Каспійському морі. Згідно з даними аналітика, там пришвартувались 10 кораблів: два фрегати класу "Гепард", два малі ракетні катери класу "Буян-М" (носії 8 "Калібрів"), три малі артилерійські кораблі класу "Буян", два мінних тральники Sonya Class (проєкт 1265), один великий ракетний катер класу "Тарантул". Крім того, у червні осінтер підвередив, що там опинились два малі ракетні корвети "Каракурт" (носії 8 "Калібрів"). Згідно з даними Генштабу, уразили малий ракетний катер, і це може бути "Буян-М" чи "Каракурт". Якщо ж ідеться про мінний тральник, то може іти мова про один з двох кораблів Sonya Class.

Зазначимо, 7 травня відбувся попередній удар по флоту РФ у Каспійському морі. Командування повідомило про удар по малому десантному катеру проєкту "Каракурт", який базувався у порту Каспійська. Генштаб опублікував два фото камери дрона, який підлетів до цілі та обирав точку удару.

Нагадуємо, 15 травня командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомив про атаку на порт Бердянська: на світанку дрон влучив по суховантажі тіньового флоту РФ.