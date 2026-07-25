Судна з вантажами з Ірану та бойовий корабель: Зеленський розповів про удар по Каспію
Україна досягла цілей у Каспійському морі, зазначив глава держави. Зокрема були уражені судна, які транспортували в військові вантажі з Ірану та військовий корабель.
У відповідь на російські удари Україна продовжує застосовувати далекобійні санкції. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Бійці Сил оборони знову уразили військове підприємство "Авітек" у Кірові, яке розташоване на відстані 1200 кілометрів від державного кордону.
Також українці дотягнулися до НПЗ у Тюмені, логістичного об’єкту у Єкатеринбурзі та складу паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону.
"Маємо й дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря", — зазначив Зеленський.
Зокрема, за його словами, удари досягли суден, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном та військовий корабель.
Удари по Каспію: які цілі знищила Україна
За інформацією СБУ, в акваторії Каспійського моря безпілотники уразили одразу декілька цілей, зокрема вантажне судно Port Olya 2 та суховантаж Begey.
Обидва судна, як підкреслили в спецслужбі, перебувають під міжнародними санкціями та використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном та РФ.
Також дрони СБУ поцілили по ракетному катеру проєкту 12418 "Молнія" та нафтодобувній платформі родовища "Філановського".
За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, універсальне суховантажне судно PORT OLYA-2 є власністю підсанкційної російської морської судноплавної компанії ТОВ "МГ-Флот" та задіяне у постачаннях з Ірану до РФ вантажів військового призначення.
Судно BEGEY, яке належить ТОВ "Арапакс, також задіяне у перевезенні військових вантажів з Ірану до РФ через Каспійське море.
Нагадаємо, у травні українські дрони дістали у Каспійському морі носія "Калібрів".
Також у травні дрони уразили малий ракетний катер проєкту "Каракурт" у порту Каспійськ.