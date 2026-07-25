Судна з вантажами з Ірану та бойовий корабель: Зеленський розповів про удар по Каспію

Україна досягла цілей у Каспійському морі, зазначив глава держави. Зокрема були уражені судна, які транспортували в військові вантажі з Ірану та військовий корабель.

У відповідь на російські удари Україна продовжує застосовувати далекобійні санкції. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Бійці Сил оборони знову уразили військове підприємство "Авітек" у Кірові, яке розташоване на відстані 1200 кілометрів від державного кордону.

Також українці дотягнулися до НПЗ у Тюмені, логістичного об’єкту у Єкатеринбурзі та складу паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону.

"Маємо й дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря", — зазначив Зеленський.

Зокрема, за його словами, удари досягли суден, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном та військовий корабель.

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Удари по Каспію: які цілі знищила Україна

За інформацією СБУ, в акваторії Каспійського моря безпілотники уразили одразу декілька цілей, зокрема вантажне судно Port Olya 2 та суховантаж Begey.

Російське судно Port Olya 2 Фото: marine traffic

Обидва судна, як підкреслили в спецслужбі, перебувають під міжнародними санкціями та використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном та РФ.

Російське судно Begey Фото: marine traffic

Також дрони СБУ поцілили по ракетному катеру проєкту 12418 "Молнія" та нафтодобувній платформі родовища "Філановського".

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, універсальне суховантажне судно PORT OLYA-2 є власністю підсанкційної російської морської судноплавної компанії ТОВ "МГ-Флот" та задіяне у постачаннях з Ірану до РФ вантажів військового призначення.

Судно BEGEY, яке належить ТОВ "Арапакс, також задіяне у перевезенні військових вантажів з Ірану до РФ через Каспійське море.

Нагадаємо, у травні українські дрони дістали у Каспійському морі носія "Калібрів".

Також у травні дрони уразили малий ракетний катер проєкту "Каракурт" у порту Каспійськ.