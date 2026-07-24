По заводу "Авітек" у Кірові вдарила FP-5 "Фламінго": як злітала ракета та які наслідки (відео)

Крилаті ракети FP-5 "Фламінго" атакували російський машинобудівний завод "Авітек" у Кірові, повідомила компанія-виробник. У мережі з'явились кадри пуску засобів ураження, які здолали понад 1300 км та пройшли непоміченими крізь систему протиповітряної оборони Російської Федерації.

Підприємство, до якого дістала ракета "Фламінго", займається виготовленням двигунів для ЗРК "Тор", крилатих ракет Х-101 і Х-59, також ремонтує та модернізує крісла пілотів для Су-34 та Су-57, ідеться на сторінці Facebook компанії Fire Point. На відео з моментом пуску бачимо, як FP-5 злітає з пускової установки посеред поля у невказаній точці України. Поруч — мінімум троє військових у захисному спорядженні, які зафіксували момент старту.

"У Кірові ракета FP-5 "Фламінго" уразила машинобудівне підприємство "Авітек", що входить до концерну ВКО "Алмаз-Антей", — ідеться у повідомленні.

У дописі Fire Point не деталізували, скільки ракет запустили й скільки з них долетіли до цілі, розташованій на відстані близько 1300 км (по прямій) від України.

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Тим часом влучання по заводу підтвердив президент України Володимир Зеленський. Глава держави написав про ураження "одного з важливих воєнних підприємств в російському Кірові": назва не вказана. Уточнюється, що підприємство долучене до виготовлення засобів ураження, якими росіяни обстрілюють українців. Крім цієї атаки, в ніч на 24 липня відбулися й інші, додав Зеленський. З'ясувалось, що Сили оборони атакували невказаний нафтовий об'єкт на відстані 1350 км, написав президент. На відео, яке з'явилась у соцмережах глави держави: підбірка кадрів з пожежами та моментом польоту ударного дрона.

Удар по Кірову — деталі атаки "Фламінго"

OSINTер з ніком Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ написав у Telegram, що ракета "Фламінго" справді долетіла до заводу "Авітек" в Кірові та влучила по цеху поки невідомого призначення. Аналітик провів геолокація кадрів з точок ураження: координати стовпів диму — точка 58.63477, 49.60913, розташована у північних районах Кірова.

Удар по Кірову — деталі атаки Фламінго 24 липня Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

Зазначимо, зранку 24 липня Фокус писав про удар по заводу "Авітек" у Кірові. На фото та відео з місця подій — дим на підприємство, яке є частиною ВПК РФ. Орієнтовний час влучання — близько 7:05, коли з'явились перші скарги у російських пабліках. Уточнюється, що влучання сталось, ймовірно, в одну з центральних споруд підприємства, а до точки удару рушили швидкі. Тим часом Міноборони РФ відзвітувало про атаку 571 апарата літакового типу, а про атаку ракет не згадали. Згідно з даними російського командування, БпЛА загрожували 15 російським регіонам і ТОТ Криму. При цьому губернатор Кіровської області Олександр Соколов написав у Telegram, що відбулась ракетна атака на невказане підприємство і що є постраждалі.

Нагадуємо, російські пабліки повідомили про атаку дронів на нові склади Wildberries: загорілись об'єкти у Санкт-Петербурзі та Тулі. Ще одна точка влучання — по логістичному об'єкту Wildberries під Сімферополем на ТОТ Криму.