"Досі трясе": Wildberries підтвердила пошкодження складів у Петербурзі (відео)

Після ранкової атаки безпілотників у Санкт-Петербурзі стало відомо, що під удар потрапили складський комплекс Wildberries та логопарк "MLP Уткина Заводь", де розміщувалися склади й виробничі потужності низки компаній.

Про це повідомили моніторингові канали.

За наявними даними, на території логопарку працювали або працюють склади та виробничі майданчики Wildberries, Ozon, “Петрович”, X5 Retail Group, IVC Group та інших компаній.

Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов заявив, що вранці Санкт-Петербург зазнав атаки безпілотників, а сили ППО працювали по цілях.

За його словами, удар припав на об'єкти цивільної інфраструктури на Московському шосе, а міські служби ліквідовують наслідки.

“Оперативний штаб, який я очолюю особисто, координує роботу міських служб і міжвідомчу взаємодію”, — повідомив губернатор.

Також Exilenova+ опублікував відео наслідків атаки та повідомив, що склади Wildberries у Санкт-Петербурзі, які, за твердженням джерела, використовуються також для військових потреб, продовжують горіти.

Відео дня

У Wildberries також підтвердили пошкодження двох логістичних комплексів — у Шушарах та Уткіній Заводі. У компанії повідомили, що їхню роботу тимчасово призупинили. Логістичний комплекс у Шушарах є одним із найбільших на північному заході Росії: його площа становить близько 106 тисяч квадратних метрів, а центр забезпечує обробку й розподіл товарів для Санкт-Петербурга, Ленінградської області та інших регіонів Північно-Західного федерального округу.

Уражені склади Wildberries в Санкт-Петербурзі Фото: Exilenova+

Під час атаки російська сторона підняла в повітря винищувальну авіацію. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що російська ППО нібито збила 59 безпілотників.

Дрозденко також повідомив про атаку на складський комплекс птахофабрики “Северная” в селищі Синявине Кіровського району Ленінградської області. За його словами, там обвалилися конструкції одного зі складських приміщень.

Крім того, вночі був атакований склад Wildberries у Сімферополі. Пізніше в компанії підтвердили атаку та повідомили, що евакуювали працівників складу.

Нагадаємо, цієї ночі безпілотники також атакували склад Wildberries в окупованому Сімферополі. OSINT-спільноти поширили кадри ударів і пожежі в місті.

Напередодні в мережі також повідомляли про атаку БпЛА на склад Wildberries у російському Воронежі.