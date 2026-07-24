Окупований Крим під атакою дронів: у Сімферополі палає черговий склад Wildberries (відео)

У ніч на 24 липня безпілотники масовано атакували окупований Крим. У мережі пишуть про серію вибухів та сильну пожежу у Сімферополі.

За попередньою інформацією, дрони могли цієї ночі атакувати черговий російський склад компанії Wildberries. Про це повідомили OSINT-канали.

Атака на Сімферополь почалася ще пізно ввечері 23 липня: моніторинговий канал "Крымский ветер" писав про вибухи у районі місцевої ГРЕС. Упродовж наступних кількох годин в окупованому місті продовжували лунати вибухи. Також очевидці повідомляли про активну роботу протиповітряної оборони окупантів.

Близько 01:00 години аналітики інформували, що під атакою у Сімферополі опинився склад Wildberries. Там після влучань почалася сильна пожежа.

Кадри вибухів та пожежі у Сімферополі

Пресслужба компанії невдовзі підтвердила атаку дронів на об'єкт. Там повідомили, що сортувальний центр Wildberries було евакуйовано з міркувань безпеки через загрозу. Про наслідки атаки ані окупаційна влада, ані компанія поки інформації не розкривала.

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Також цієї ночі в Криму лунали вибухи в Севастополі, Євпаторії, Феодосії та Судаку. Однак даних щодо влучань на момент публікації не було.

Нагадаємо, у ніч на 23 липня дрони масовано атакували російський Воронеж. У мережі писали, що під ударом опинився логістичний центр Wildberries.

Також днями безпілотники атакували один з найбільших російських логістичних центрів Wildberries у Краснодарі.