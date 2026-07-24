Оккупированный Крым подвергся атаке дронов: в Симферополе горит очередной склад Wildberries (видео)

В ночь на 24 июля беспилотники подвергли оккупированный Крым массированной атаке. В сети сообщают о серии взрывов и сильном пожаре в Симферополе.

По предварительным данным, дроны могли сегодня ночью атаковать очередной российский склад компании Wildberries. Об этом сообщили OSINT-каналы.

Атака на Симферополь началась ещё поздно вечером 23 июля: мониторинговый канал "Крымский ветер" сообщал о взрывах в районе местной ГРЭС. В течение следующих нескольких часов в оккупированном городе продолжали раздаваться взрывы. Также очевидцы сообщали об активной работе противовоздушной обороны оккупантов.

Около 01:00 аналитики сообщили, что в Симферополе подвергся нападению склад Wildberries. Там после попаданий разразился сильный пожар.

Кадры взрывов и пожара в Симферополе

Пресс-служба компании вскоре подтвердила атаку дронов на объект. Там сообщили, что сортировочный центр Wildberries был эвакуирован из соображений безопасности в связи с угрозой. Ни оккупационные власти, ни компания пока не раскрывали информации о последствиях атаки.

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Кроме того, этой ночью в Крыму раздавались взрывы в Севастополе, Евпатории, Феодосии и Судаке. Однако на момент публикации данных о попаданиях не было.

Напомним, в ночь на 23 июля дроны подвергли массированной атаке российский Воронеж. В сети писали, что под ударом оказался логистический центр Wildberries.

Кроме того, на днях беспилотники атаковали один из крупнейших российских логистических центров Wildberries в Краснодаре.