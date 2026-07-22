Дроны атаковали нефтебазу в российском Армавире, в Краснодаре — сильный пожар в районе хаба Wildberries (видео)

В ночь на 22 июля дроны атаковали Краснодарский край в России. В сети пишут об ударах по нефтебазе в Армавире и в районе логистического центра компании Wildberries в Краснодаре.

Город Армавир подвергся атаке дронов около 03:00: в сети сообщили о серии взрывов и пожаре, разразившемся после ударов. Об этом пишут OSINT-каналы.

Через некоторое время аналитики уточнили, что под прицелом дронов могла оказаться местная нефтебаза. В районе этого объекта были зафиксированы возгорание и сильное задымление. Кадры атаки на Армавир были опубликованы в сети.

Кадры предполагаемого попадания дронов по нефтебазе в Армавире Краснодарского края РФ

Местные власти пока не прокомментировали нападение.

Через некоторое время OSINT-каналы также сообщили, что под атакой дронов этой ночью оказался областной центр Краснодарского края РФ — город Краснодар. Там после серии взрывов было зафиксировано несколько сильных пожаров.

Відео дня

Кадры последствий ночной атаки дронов на Краснодар

Впоследствии аналитики высказали предположение, что под ударом БПЛА в Краснодаре оказался крупный логистический центр компании Wildberries.

"По предварительным данным, подвергся нападению один из крупнейших и важнейших логистических центров Wildberries в России, расположенный в Краснодаре. На кадрах, опубликованных местными жителями, виден крупный пожар", — отмечают обозреватели.

Кадры пожара в районе логистического центра Wildberries в Краснодаре

Между тем российские СМИ сообщали, что компания Wildberries эвакуировала логистический комплекс в соответствии с требованиями безопасности. Мэр города Евгений Наумов лишь предупредил, что в Краснодаре объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников, однако информации о последствиях атаки не предоставил.

Напомним, что также этой ночью дроны нанесли удары по оккупированному Крыму. OSINT-каналы сообщали, что в Алуште и Ялте после вероятных ударов по энергетическим объектам отключилось электричество.

Накануне ракеты поразили российские города Белгород и Липецк: в сети сообщалось об ударах по энергетической инфраструктуре.