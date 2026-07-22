Дроны атакуют оккупированный Крым: в Ялте и Алуште отключилось электричество после "прилетов" (видео)

В ночь на 22 июля оккупированный Крым подвергся атаке дронов. Серия взрывов прогремела в Феодосии, Алуште и Ялте; в сети пишут о попаданиях.

В одном из районов Ялты после "прилётов" отключилось электричество. Об этом сообщил мониторинговый канал "Крымский ветер".

"После взрывов в Ялте наблюдалось яркое сияние, вероятно, в районе холма Дарсан", — пишут аналитики.

По данным обозревателей, в этом районе расположена электрическая подстанция "Дарсан". Туда ранее уже "прилетали" беспилотники, из-за чего аналитики предполагают, что именно удары по этому объекту могли вызвать перебои с электричеством.

Кадры ночной атаки на Крым 22 июля

Кроме того, ночью дроны атаковали Алушту в Крыму. По наблюдениям мониторинговых каналов, там также после "прилетов" отключилось электричество. OSINT-канал "Exilenova+" пишет, что под атакой дронов также оказалась энергетическая инфраструктура города.

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В Феодосии на фоне атаки дронов были слышны серия взрывов и стрельба мобильных огневых групп оккупантов, которые пытались сбить БПЛА над городом.

"В Феодосии мобильные огневые группы пытались сбивать добрые дроны, но ничего не вышло, в городе чувствуется запах гари, сообщают подписчики", — пишет "Крымский ветер".

Оккупационные власти пока не прокомментировали атаки на регион. На момент публикации официальных подтверждений ударов по энергетическим объектам не было.

Напомним, ночью 21 июля мониторинговые каналы сообщали, что после "прилетов" дронов под Симферополем горит крупный логистический центр известной компании.

Ранее аналитики сообщали, что дроны нанесли удар по аэродрому "Гвардейское" недалеко от Симферополя, после чего в ангарах с российскими "Шахедами" разразился масштабный пожар.