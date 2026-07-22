Дрони атакують окупований Крим: в Ялті та Алушті зникло світло після "прильотів" (відео)

У ніч на 22 липня окупований Крим атакували дрони. Серія вибухів пролунала у Феодосії, Алушті та Ялті, у мережі пишуть про влучання.

У частині Ялти після "прильотів" зникла електроенергія. Про це повідомив моніторинговий канал "Крымский ветер".

"Після вибухів у Ялті була яскрава заграва, ймовірно, в районі пагорба Дарсан", — пишуть аналітики.

За інформацією оглядачів, у цьому районі розташована електрична підстанція "Дарсан". Туди раніше вже "прилітали" безпілотники, через що аналітики припускають, що саме удари по цьому об'єкту могли спричинити перебої зі світлом.

Кадри нічної атаки на Крим 22 липня

Також уночі дрони атакували Алушту у Криму. За спостереженнями моніторингових каналів, там також після "прильотів" зникло світло. OSINT-канал "Exilenova+" пише, що під атакою дронів також опинилася енергетична інфраструктура в місті.

Відео дня

У Феодосії на тлі атаки дронів було чутно серію вибухів та стрілянину мобільних вогневих груп окупантів, які намагалися збити БпЛА над містом.

"У Феодосії мобільні вогневі групи намагалися збивати добрі дрони, але нічого не вийшло, у місті відчувається запах гару, повідомляють підписники", — пише "Крымский ветер".

Окупаційна влада поки не коментувала атаки на регіон. Офіційних підтверджень ударів по енергетичних об'єктах на момент публікації не було.

Нагадаємо, уночі 21 липня моніторингові канали писали, що після "прильотів" дронів під Сімферополем палає великий логістичний центр відомої компанії.

Раніше аналітики писали, що дрони уразили аеродром "Гвардійське" неподалік від Сімферополя, після чого здійнялася масштабна пожежа в ангарах з російськими "Шахедами".