Понад 20 прильотів по аеродрому "Гвардійське": у Криму горять ангари з "Шахедами"

На аеродромі "Гвардійське", розташованому за 13 км від Сімферополя, фіксуються кілька вогнищ пожежі. Близько опівночі в районі авіабази ВПС РФ було зафіксовано понад 20 прильотів.

На аеродромі "Гвардійське" у тимчасово окупованому Криму спостерігається потужна пожежа. Про це повідомляє моніторингова група каналу "Кримський вітер".

Згідно з даними супутникової зйомки, два осередки пожежі розташовані в місці стоянки авіаційної техніки та ангарів, у яких, імовірно, зберігаються дрони-камікадзе "Шахеди".

Пожежі в районі Гвардійського Фото: скриншот

Вибухи в районі аеродрому пролунали близько опівночі в суботу, 18 липня. Загалом, за інформацією очевидців, російська авіабаза в Криму прийняла понад 20 літаків.

Мобільні вогневі групи ППО намагалися збивати дрони над селищем Гвардійське, але марно.

Світіння над аеродромом Фото: Крымский ветер

Після атаки, як повідомлялося, на аеродромі було помітно сяйво, також було чутно короткочасну детонацію.

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При цьому російське Міноборони повідомило про нібито перехоплення та знищення 379 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу над територією РФ, окупованим Кримом та над акваторіями Азовського й Чорного морів.

Нагадаємо, російські сили ППО вкотре обстріляли багатоквартирні будинки в Тамбовській області. В одному з логістичних центрів компанії Wildberries у місті Котовськ пролунали вибухи та почалася пожежа.

Фокус повідомляв, що дрони атакували Володимир і Твер. Крім того, під атакою могла опинитися нафтобаза в Ногінську Московської області, а також ще один логістичний хаб компанії Wildberries в Електросталі.

Нагадаємо також, що в ніч на 17 липня окупований Крим вкотре зазнав атаки безпілотників. Вибухи пролунали в Керчі, Сімферополі, Феодосії та Євпаторії.