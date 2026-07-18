Более 20 прилетов по аэродрому Гвардейское: в Крыму горят ангары с "Шахедами"

На аэродроме "Гвардейское", расположенном в 13 км от Симферополя, фиксируются несколько очагов огня. Около полуночи в районе авиабазы ВВС РФ было более 20 прилетов.

На аэродроме "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму фиксируется мощный пожар. Об этом сообщает мониторинговая группа канала "Крымский ветер".

Согласно данным спутниковой съемки, два очага пожара расположены в месте стоянки авиационной техники и ангаров, в которых, предположительно, хранятся дроны-камикадзе "Шахеды".

Пожары в районе Гвардейского Фото: скриншот

Взрывы в районе аэродрома раздались около полуночи в субботу, 18 июля. Всего, по информации очевидцев, российская авиабаза в Крыму приняла более 20 прилетов.

Мобильные огневые группы ПВО пытались сбивать дроны над поселком Гвардейское, но безрезультатно.

Зарево над аэродромом Фото: Крымский ветер

После атаки, как сообщалось, на аэродроме наблюдалось зарево, также была слышна непродолжительная детонация.

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При этом российское Минобороны отчиталось о якобы перехвате и уничтожении 379 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией РФ, оккупированным Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей..

Напомним, российские силы ПВО в очередной раз обстреляли многоквартирные дома в Тамбовской области. В одном из логистических центров компании Wildberries в городе Котовск прогремели взрывы и начался пожар.

Фокус писал, что дроны атаковали Владимир и Тверь. Кроме того, под атакой могла оказаться нефтебаза в Ногинске Московской области, а также еще один логистический хаб компании Wildberries в Электростали.

Напомним также, что в ночь на 17 июля оккупированный Крым в очередной раз подвергся атаке беспилотников. Взрывы прогремели в Керчи, Симферополе, Феодосии и Евпатории.