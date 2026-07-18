Дроны атакуют Московскую область: очередной склад Wildberries и нефтебаза охвачены огнем (фото)

Утром 18 июля дроны атаковали ряд объектов в Московской области, Твери и Владимире. По сообщениям интернет-пользователей, речь идет о втором за эту ночь хабе компании Wildberries и нефтебазе.

В нескольких российских городах зафиксирована серия взрывов, попаданий и возгораний. Мониторинговые каналы публикуют информацию о последствиях, включая повреждения объектов.

Пожар в логистическом хабе Wildberries Фото: Exilenova+

По сообщениям интернет-пользователей, речь идет о таких городах, как Ногинск и Электросталь в Московской области, а также о городах Владимир и Тверь. Под атакой могла оказаться нефтебаза в Ногинске, а также в Электростали — ещё один логистический хаб компании Wildberries.

Пожар в логистическом хабе Wildberries Фото: Exilenova+

На местах происшествий разразились масштабные пожары, слышны взрывы. Местные жители отмечают, что после начала возгорания в воздухе ощущается сильный запах гари.

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Пожар в логистическом хабе Wildberries Фото: Exilenova+

Тем временем в российском городе Ногинске (Московская область) поступают сообщения о возгорании местной нефтебазы. На кадрах видно, что пожар охватил значительную часть промышленного объекта.

Пожар на объекте в Ногинске Фото: Exilenova+

Утром губернатор Владимирской области РФ Александр Авдеев подтвердил факт попадания БПЛА в дом. По его словам, известно об одном пострадавшем, а жильцов многоэтажного дома планируют расселить.

Ранее "Фокус" сообщал о нападении дронов на российский военный аэродром в Энгельсе. Позже стало известно, что СБУ уничтожила стратегический бомбардировщик Ту-95 на военном аэродроме.

Впоследствии стало известно, что российская ПВО поразила склад Wilberries в Твери. В российском Тамбове прогремела серия взрывов — местные жители сообщают, что российская местная ПВО в очередной раз обстреливает многоквартирные дома.