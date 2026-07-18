Дрони атакують Московську область: черговий склад Wildberries і нафтобаза охоплені вогнем (фото)

Дрони атакували зранку 18 липня низку об'єктів у Московській області, Твері та Владимирі. За повідомленнями осінтерів, мова йде про другий за цю ніч хаб компанії Wildberries та нафтобазу.

Низку вибухів, влучань і займань зафіксовані в кількох російських містах. Наслідки з ураженнями об'єктів публікують моніторингові канали.

Пожежа у логістичному хабі Wildberries Фото: Exilenova+

За повідомлення осінтерів, мова йде про такі міста як Ногінськ та Електросталь Московської області, а також про міста Владимир і Твер. Під атакою могла опинитися нафтобаза в Ногінську, а також в Електросталі — ще один логістичний хаб компанії Wildberries.

Пожежа у логістичному хабі Wildberries Фото: Exilenova+

На місцях події спалахнули масштабні пожежі та чутно вибухи. Місцеві зазначають, що після початку займання у повітрі відчувається сильний запах гарі.

Пожежа у логістичному хабі Wildberries Фото: Exilenova+

Тим часом у російському місті Ногинськ (Московська область) повідомляється про займання місцевої нафтобази. З кадрів видно, що пожежа охопила значну частину промислового об'єкта.

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Пожежа на об'єкті в Ногинську Фото: Exilenova+

Зранку губернатор Владимирської області РФ Олександр Авдєєв підтвердив факт влучання БПЛА у будинок. За його словами, відомого про одного постраждалого, а міешканців багатоповерхівки планують розселити.

Раніше Фокус повідомляв про атаку дронів на військовий аеродром росіян в Енгельсі. Згодом стало відомо, що СБУ знищила стратегічний бомбардувальник Ту-95 на військовому аеродромі.

Згодом стало відомо, що російська ППО влучила в склад Wilberries у Твері. У російському Тамбові пролунала низка вибухів — місцеві повідомляють, що російська місцева ППО вчергове стріляє по багатоквартирних будинках.