У Тамбові лунають вибухи: російська ППО влучила у дім і в склад Wildberries, почалися пожежі (відео)

У російському Тамбові пролунала низка вибухів — місцеві повідомляють, що російська місцева ППО вчергове стріляє по багатоквартирних будинках. У місті Котовськ Тамбовської області почалася пожежа в логістичному центрі.

Місцеві активно діляться у мережі кадрами, як ППО фактично обстрілює будинки. Це видно на оприлюднених кадрах моніторинговим каналом Exilenova+.

Також повідомляється, що в місті Котовськ Тамбовської області пролунали вибухи. В мережі викладено кадри, де пожежа розпочалася на складі компанії Wildberries (аналог "Нової пошти" в Україні).

Згодом стало відомо з кадрів місцевих про звуки реактивних дронів, які начебто чи то влучили, чи вибухнули поблизу логістичного центру. Місцеві пабліки в Тамбові повідомляють про пожежу, займання на кількох ділянках логістичного хабу компанії та початок евакуації.

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Наразі російська влада не коментує наслідки чи влучання в будинки та центр компанії Wildberries. У компанії також офіційно немає жодних заяв про пожежу, займання чи евакуацію.

Раніше Фокус повідомляв про те, як дрони вразили важливий об'єкт у Тамбові. Після серії вибухів зафіксоване займання за межами міста.

Згодом стало відомо, що дрони атакували завод поблизу Тамбова. Мова йде про завод "Прогрес" у Мічурінську Тамбовської області, який випускає високотехнологічне обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки, а також широкий спектр електротехніки цивільного призначення, обладнання для газо- та нафтопроводів.