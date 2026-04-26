Росію масовано атакують БпЛА: вибухи у Тамбовській області, Севастополі, під Москвою і не тільки (відео)

Пізно ввечері 25 квітня та після опівночі у низці регіонів Росії та на окупованих територіях оголосили тривогу через загрозу безпілотників. Дрони зокрема летять на Москву, влада заявляє про "падіння уламків".

Про серію вибухів та наслідки також повідомляють у Бєлгородській, Тамбовській областях РФ, а також на території тимчасово окупованого Криму. Фокус зібрав усе, що відомо на момент публікації про атаку дронів на Росію.

Атака на Москву

Близько 23:00 години мер Москви Сергій Собянін повідомив, що російська протиповітряна оборона нібито знищила безпілотник, що прямував на столицю РФ. За його словами, зафіксоване падіння уламків дрона, на місце вирушили оперативні служби.

Російські Telegram-канали пишуть, що московський аеропорт "Внуково" перед цим закрили через загрозу атаки БпЛА. "Росавіація" запровадила обмеження також в аеропортах Нижнього Новгорода, Череповця та Ярославля.

Скриншот | повідомлення росіян про атаку БпЛА на Москву

Атака на Тамбовську область

Тривогу через загрозу безпілотників також оголосили у Тамбовській області РФ. OSINT-канали пишуть про активність дронів у районі Мічурінська, де після серії вибухів зафіксоване займання за межами міста.

Аналітики припускають, що під атакою могла опинитися ЛПДС "Никольское" — об’єкт системи магістрального транспортування нафтопродуктів.

"Станція виконує функції перекачування та диспетчерського контролю потоків, отримуючи продукт із суміжних ЛПДС і НПЗ Центральної Росії через систему "Дружба", після чого розподіляє його по магістралях у напрямку внутрішнього ринку РФ та експортних маршрутів через Білорусь", — зазначають OSINT-дослідники.

Підтвердження атаки на об'єкт на момент публікації не було.

Атака на Севастополь

Близько 23:30 години Telegram-канал "Крымский ветер" повідомив про серію вибухів в окупованому Севастополі та в інших куточках Криму. Вибухи також прогриміли у районі військових аеродромів "Кача" та "Бельбек", мису Фіолент.

У російських пабліках пишуть, що загалом у небі над Севастополем нібито було збито понад 10 безпілотників. Очевидці нараховують десятки вибухів у різних районах, а також скаржаться на яскраві спалахи у небі та активну роботу ППО.

Так званий губернатор Севастополя Развожаєв атаку на місто підтвердив. За його словами, у місті зафіксовані нібито пошкодження житлових будинків і щонайменше двоє людей зазнали поранень. Развожаєв стверджує, що над різними районами Севастополя нібито було збито 43 дрони.

Окрім того, аналітики повідомляли про атаку на Бєлгородську область, де після вибухів здійнялася пожежа на промисловому об'єкті.

Нагадаємо, 25 квітня радник міністра оборони Сергій Стерненко повідомляв, що українські дрони вперше долетіли до російського Уралу: вибухи прогриміли у Єкатеринбурзі та Челябінську.

Також у ніч на 25 квітня безпілотники масовано атакували окупований Луганськ: після серії вибухів здійнялася сильна пожежа і почалися перебої зі світлом.