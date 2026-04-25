Окупований Луганськ масовано атакували дрони: у місті сильна пожежа і перебої зі світлом (фото, відео)

Пізно ввечері 24 квітня в тимчасово окупованому Росією Луганську пролунала серія вибухів, після чого здійнялася сильна пожежа. Вибухи також прогриміли в окупованому Маріуполі.

Атака на місто продовжилася і після опівночі. Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу безпілотників, повідомили моніторингові канали.

"В окупованому Луганську після атаки дронів на об’єкті масштабна пожежа", — йдеться у повідомленні аналітиків.

Про атаку на Луганськ також писав голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Посадовець також писав про вибухи і роботу російської протиповітряної оборони в окупованому Маріуполі, проте подробиці на момент публікації невідомі.

Тим часом у мережі поширили кадри з Луганська після ударів дронів. На відеороликах та фотографіях видно масштабну пожежу, сильний дим та заграву у небі.

У російських Telegram-каналах підтверджують пожежу у Луганську і просять не розкривати локацію удару. Також росіяни скаржаться, що після вибухів у деяких районах міста зникла електроенергія.

Офіційної інформації про те, які саме об'єкти могли уразити безпілотники цієї ночі, наразі не надходило.

Нагадаємо, 24 квітня аналітики розповідали, які наслідки від атаки ракети "Нептун" по заводу "Атлант Аеро" у російському Таганрозі: цех рознесло навпіл.

Також 24 квітня безпілотники атакували російський Дагестан: у низці міст були скасовані авіарейси та паралізовані аеропорти.