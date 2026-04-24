Дрони атакували Дагестан: у чотирьох містах скасовані рейси та паралізовані аеропорти (фото)

24 квітня російський Дагестан опинився під атакою дронів. Місцеві жителі повідомляють вибухи та публікують роботу протиповітряної оборони. Про це повідомляє видання Astra.

У повідомленні йдеться, що росіяни чули вибухи та бачили проліт безпілотників у місті Каспійськ. Попри те, що в РФ влада забороняє публікувати кадри з місць вибухів, у соціальних мережах поширилися чимало відео та фото. Де видно сліди в небі, безпілотники та чутно звуки роботи ППО.

Натомість "Росавіація" обмежила роботу аеропортів на Північному Кавказі. Зокрема оголосила про скасування рейсів у Владикавказі, Грозному, Магасі та Махачкалі. Під час атаки аеропорти були тимчасово закриті.

Пізніше повідомили, що у місті Каспійську російська ППО нейтралізувала дрон. Він був збитий та впав у дворі житлового будинку на вулиці Каміля Гасанова, 6.

Голова Дагестану Сергій Меліков повідомив, що у республіці "успішно запобігли атаці ворожих безпілотників".

"На щастя, жертв та постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби, вживаються необхідних заходів для ліквідації наслідків. Все необхідне безпеки громадян і об'єктів робиться", — написав він.

На момент публікації в Україні не коментували ситуацію в Дагестані.

Вибухи в РФ: що відомо

Нагадаємо, що у ніч на 20 квітня безпілотники масовано атакували Краснодарський край Росії. У мережі повідомляли про повторне ураження нафтопереробного заводу або порту у Туапсе.

А у ніч на 19 квітня російський Таганрог атакували ракети: здійнялася пожежа на території автомобільного заводу, де зараз росіяни виготовляють безпілотники.

Також Краснодарський край РФ 19 квітня атакували дрони: внаслідок атаки загорілися об'єкти у районі морського порту в Єйську.