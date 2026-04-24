Дроны атаковали Дагестан: в четырех городах отменены рейсы и парализованы аэропорты (фото)

Росавиация объявила об отмене рейсов во Владикавказе, Грозном, Магасе и Махачкале.

24 апреля российский Дагестан оказался под атакой дронов. Местные жители сообщают взрывы и публикуют работу противовоздушной обороны. Об этом сообщает издание Astra.

В Дагестане прогремели взрывы

В сообщении говорится, что россияне слышали взрывы и видели пролет беспилотников в городе Каспийск. Несмотря на то, что в РФ власти запрещают публиковать кадры с мест взрывов, в социальных сетях распространились немало видео и фото. Где видны следы в небе, беспилотники и слышны звуки работы ПВО.

Зато "Росавиация" ограничила работу аэропортов на Северном Кавказе. В частности объявила об отмене рейсов во Владикавказе, Грозном, Магасе и Махачкале. Во время атаки аэропорты были временно закрыты.

Позже сообщили, что в городе Каспийске российская ПВО нейтрализовала дрон. Он был сбит и упал во дворе жилого дома на улице Камиля Гасанова, 6.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в республике "успешно предотвратили атаку вражеских беспилотников".

"К счастью, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, принимаются необходимые меры для ликвидации последствий. Все необходимое безопасности граждан и объектов делается", — написал он.

На момент публикации в Украине не комментировали ситуацию в Дагестане.

Взрывы в РФ: что известно

Напомним, что в ночь на 20 апреля беспилотники массированно атаковали Краснодарский край России. В сети сообщали о повторном поражении нефтеперерабатывающего завода или порта в Туапсе.

А в ночь на 19 апреля российский Таганрог атаковали ракеты: поднялся пожар на территории автомобильного завода, где сейчас россияне изготавливают беспилотники.

Также Краснодарский край РФ 19 апреля атаковали дроны: в результате атаки загорелись объекты в районе морского порта в Ейске.