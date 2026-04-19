Краснодарский край РФ атаковали дроны: вспыхнул пожар в районе морского порта (видео)

В ночь на 19 апреля беспилотники атаковали Краснодарский край России. Взрывы прогремели в ряде городов, в частности в Ейске, Сочи и Геленджике.

В результате атаки дронов поднялся пожар в районе морского порта в городе Ейск. Об этом сообщили OSINT-аналитики.

"Ейск, Краснодарский край, взрывы в районе порта", — говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что после взрывов на месте атаки поднялся пожар. Аналитики предполагают, что атака была направлена на порт или склады с беспилотниками, также могли быть атакованы производственные цеха. Однако официального подтверждения этих данных на момент публикации не поступало.

В Оперативном штабе Краснодарского края атаку на Ейск подтвердили. Россияне сообщают, что в районе морского порта якобы упали обломки сбитого беспилотника, однако пожаров якобы не зафиксировано. На место направили оперативные службы.

Также сообщается, что в Ейске в результате "падения обломков" БпЛА выбило окна в трех частных домах.

Российские Telegram-каналы пишут, что, кроме Ейска, взрывы прогремели в Сочи и Геленджике. Очевидцы жалуются на работу сил противовоздушной обороны в городах и звуки пролета беспилотников, которые были слышны в небе. Перед атакой местные аэропорты приостановили работу.

Напомним, в ночь на 18 апреля беспилотники массированно атаковали оккупированный Севастополь: поднялся пожар в порту.

Также 18 апреля дроны поразили Новокуйбышевский НПЗ, на месте поднялся пожар. В сети показали кадры атаки на город.