Могли наведаться "Фламинго": в оккупированном Севастополе прогремела серия взрывов, горит порт (видео)

В ночь на 18 апреля в оккупированном Севастополе и в районе военного аэродрома "Саки" прогремела серия мощных взрывов. В сети пишут, что после атаки горит порт.

Сильный пожар наблюдается в направлении бухт Камышовая и Казачья. Об этом сообщает проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер".

Атака на оккупированный Крым началась около 01:00 часов. Очевидцы рассказали о взрывах и "прилете" в Бахчисарае, а также о пусках ракет российской противовоздушной обороной в Саках, где действует военный аэродром россиян, и в Евпатории.

Через некоторое время взрывы начали раздаваться в Севастополе.

"По мощности взрыва это сопоставимо с тем, когда Storm Shadow налетали на Севастополь, даже сильнее. Возможно, "Фламинго" наведались", — утверждают в канале.

Впоследствии очевидцы информировали, что в Севастополе после атаки наблюдается ряд "прилетов" после атаки. Падение обломков в частности фиксируют в районе проспекта Победы.

Между тем OSINT-аналитики пишут, что после массированной атаки на Севастополь поднялся пожар в районе порта. В городе наблюдается также ряд пожаров в результате атаки. Мониторинговый канал Supernova+ уточняет, что в порту Севастополя горит резервуар с нефтепродуктами.

Так называемый губернатор Севастополя Развожаев атаку и пожар в городе подтвердил: пишет, что пожар поднялся якобы в результате падения обломков сбитого БпЛА. Площадь возгорания, как он уверяет, якобы небольшая, а горит резервуар с остатками топлива в районе микрорайона Казачья Бухта.

Напомним, 17 апреля губернатор Ленинградской области РФ объявил о поиске резервистов для защиты от атак украинских дронов.

Также 17 апреля дроны ССО взорвали базу "Рубикон" под оккупированным Мариуполем.