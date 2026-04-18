Могли навідатися "Фламінго": в окупованому Севастополі прогриміла серія вибухів, горить порт (відео)

У ніч на 18 квітня в окупованому Севастополі та у районі військового аеродрому "Саки" прогриміла серія потужних вибухів. У мережі пишуть, що після атаки горить порт.

Сильна пожежа спостерігається у напрямку бухт Камишова та Козача. Про це повідомляє проукраїнський Telegram-канал "Крымский ветер".

Атака на окупований Крим почалася близько 01:00 години. Очевидці розповіли про вибухи та "приліт" у Бахчисараї, а також про пуски ракет російською протиповітряною обороною у Саках, де діє військовий аеродром росіян, та в Євпаторії.

Через деякий час вибухи почали лунати у Севастополі.

"За потужністю вибуху це можна порівняти з тим, коли Storm Shadow налітали на Севастополь, навіть сильніше. Можливо, "Фламінго" навідалися", — стверджують у каналі.

Згодом очевидці інформували, що у Севастополі після атаки спостерігається низка "прильотів" після атаки. Падіння уламків зокрема фіксують у районі проспекту Перемоги.

Тим часом OSINT-аналітики пишуть, що після масованої атаки на Севастополь здійнялася пожежа у районі порту. У місті спостерігається також низка пожеж внаслідок атаки. Моніторинговий канал Supernova+ уточнює, що у порту Севастополя палає резервуар з нафтопродуктами.

Так званий губернатор Севастополя Развожаєв атаку і пожежу у місті підтвердив: пише, що пожежа здійнялася нібито внаслідок падіння уламків збитого БпЛА. Площа займання, як він запевняє, нібито невелика, а палає резервуар із залишками палива в районі мікрорайону Козача Бухта.

