Дрони ССО підірвали базу "Рубікон" під окупованим Маріуполі: без опору ППО РФ (відео)

У ніч на 17 квітня українські дрони атакували логістичну базу центру "Рубікон" Збройних сил Російської Федерації, показало відео Сил спеціальних операцій. У кадр потрапив підрозділ ЗС РФ, яка не захистили засобами протиповітряної оборони, хоч він займається FPV на оптоволокні та "Молніями". Які важливі цілі знищили мідлстрайк ССО на території тимчасово окупованої частини Донецької області?

Спеціалізований центр "Рубікон" використовував базу у Мангуші під Маріуполем для логістичного забезпечення фронту, пояснюється у дописі ССО у Telegram-каналі. Українські безпілотники завдали серії ударів: загорівся склад, на якому зберігались ледь не усі моделі розвідувальних та ударних дронів ЗС РФ, окрім "Шахедів".

Українські військові нагадали, що центр "Рубікон" працює з FPV-дронами (звичайними та на оптоволокні), запускає ударні БпЛА "Молнія" та "Ланцет", розвідувальні дрони (ZALA, "Орлан", SuperCam), і також займається морськими дронами. На записі ССО бачимо, що територія бази загорілась вже після перших трьох влучань. При цьому не помітно ніяких ознак роботи засобів ППО: слідів черг кулеметів, завад від засобів РЕБ, пусків ракет. Окрім будівель, під удар також потрапили військові машини (вантажні чи пускові): можна нарахувати ще 3-4 влучання.

Атака дронів ЗСУ — деталі

Попередній звіт ССО стосувався повітряної атаки на порт Туапсе. Бійці повідомили, що уразили нафтові термінали "Роснєфть", по резервуарах та устаткуванню Туапсинського НПЗ, розташованих на відстані 500-700 км від України.

Тим часом зранку Генштабу ЗСУ відзвітував про нові ураження засобів ППО ЗС РФ, які відтепер не заважатимуть українським дронам і також по інших цілях. Зокрема, вдалось знищити РЛС "Подльот" (дальність 300 км) і "Небо-М" (600 км). Перший об'єкт — у населеному пункті Черновєц у Бєлгородській області РФ, другий — у Новомар'євці Ростовської області. Інші уражені цілі: пункти ЗС РФ у Довгому (ТОТ Луганської області), Тьоткіному (Курська область), Успенівка та Зелене (Запорізька область), база техніки у Кринкиному (Донецьк), склад катерів у Криму (Чорноморське), склади БК у Скадовську (ТОТ Херсонської обл.), Пантелеймонівці (ТОТ Донецької обл.) та Довжанську (ТОТ Луганської обл.), склад ПММ у Сабівці та Ровеньках (Луганськ). Перелічні 12 ударів — результат роботи Сил оборони 16-17 квітня, уточнило командування.

