Дроны ССО взорвали базу "Рубикон" под оккупированным Мариуполем: без сопротивления ПВО РФ (видео)

В ночь на 17 апреля украинские дроны атаковали логистическую базу центра "Рубикон" Вооруженных сил Российской Федерации, показало видео Сил специальных операций. В кадр попало подразделение ВС РФ, которое не защитили средствами противовоздушной обороны, хоть оно занимается FPV на оптоволокне и "Молниями". Какие важные цели уничтожили мидлстрайк ССО на территории временно оккупированной части Донецкой области?

Специализированный центр "Рубикон" использовал базу в Мангуше под Мариуполем для логистического обеспечения фронта, объясняется в заметке ССО в Telegram-канале. Украинские беспилотники нанесли серию ударов: загорелся склад, на котором хранились чуть ли не все модели разведывательных и ударных дронов ВС РФ, кроме "Шахедов".

Украинские военные напомнили, что центр "Рубикон" работает с FPV-дронами (обычными и на оптоволокне), запускает ударные БпЛА "Молния" и "Ланцет", разведывательные дроны (ZALA, "Орлан", SuperCam), и также занимается морскими дронами. На записи ССО видим, что территория базы загорелась уже после первых трех попаданий. При этом не заметно никаких признаков работы средств ПВО: следов очередей пулеметов, помех от средств РЭБ, пусков ракет. Кроме зданий, под удар также попали военные машины (грузовые или пусковые): можно насчитать еще 3-4 атаки.

Атака дронов ВСУ — детали

Предыдущий отчет ССО касался воздушной атаки на порт Туапсе. Бойцы сообщили, что поразили нефтяные терминалы "Роснефти", по резервуарам и оборудованию Туапсинского НПЗ, расположенных на расстоянии 500-700 км от Украины.

Между тем утром Генштаб ВСУ отчитался о новых поражениях средств ПВО ВС РФ, которые отныне не будут мешать украинским дронам и также по другим целям. В частности, удалось уничтожить РЛС "Подлет" (дальность 300 км) и "Небо-М" (600 км). Первый объект — в населенном пункте Черновец в Белгородской области РФ, второй — в Новомарьевке Ростовской области. Другие пораженные цели: пункты ВС РФ в Долгом (ВОТ Луганской области), Теткино (Курская область), Успеновка и Зеленое (Запорожская область), база техники в Крынкино (Донецк), склад катеров в Крыму (Черноморское), склады БК в Скадовске (ВОТ Херсонской обл.), Пантелеймоновке (ВОТ Донецкой обл.) и Довжанске (ВОТ Луганской обл.), склад ГСМ в Сабовке и Ровеньках (Луганск). Перечисленные 12 ударов — результат работы Сил обороны 16-17 апреля, уточнило командование.

