В РФ шукають резервістів "для захисту Ленінградського неба" від українських дронів

Голова регіону Олександр Дрозденко оголосив, що ухвалено рішення про необхідність "зміцнення та посилення" захисту Ленінградської області від атак безпілотників.

Зокрема, влада надасть додаткову матеріальну та технічну допомогу 6-й гвардійській армії ВПС і ППО, дислокованій на території регіону. Про це російський чиновник заявив у відеозверненні на своєму Telegram-каналі.

Крім того, планується створити додаткові мобільні вогневі групи, які будуть розміщуватися на території підприємств та організацій критично важливих об'єктів інфраструктури. Їх також відправлять "у розпорядження" 6-ї гвардійської армії ВПС і ППО та окремих військових підрозділів.

Для формування мобільних вогневих груп передбачається залучити резервістів. Дрозденко закликав місцевих йти до мобільних груп, які брали участь у війні проти України або мають ще якийсь бойовий досвід, відставників, що пройшли "службу в лавах радянської та російської армії".

"Ми через Ленінградський обласний військкомат пропонуватимемо укласти трирічний контракт за схемою резервістів для участі у формуванні мобільних вогневих груп та захисті Ленінградського неба. Одночасно всі резервісти будуть працевлаштовані на підприємства та в організації критичної інфраструктури для захисту підприємств", — сказав губернатор.

Вибухи в РФ: Кремль погрожує світові

15 квітня Москва пригрозила Європі "різкою ескалацією" та "непередбачуваними наслідками" через збільшення поставок безпілотників до України. Міноборони РФ заявляє, що, за його інформацією, 26 березня нібито керівництво низки європейських країн ухвалило рішення збільшити виробництво та постачання БПЛА для потреб ЗСУ з метою нанесення ударів по Росії.

Також заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив ударами низці країн Європи, а також Туреччині та Ізраїлю через постачання Україні дронів. Коментуючи цей список, він фактично пригрозив ударами по зазначених об’єктах.

А 16 квітня секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу звинуватив не тільки країни Балтії, а й Фінляндію, бо через її повітряний простір все частіше пролітають українські дрони для ударів по РФ.