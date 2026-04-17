В РФ ищут резервистов "для защиты Ленинградского неба" от украинских дронов

Глава региона Александр Дрозденко объявил, что принято решение о необходимости "укрепления и усиления" защиты Ленинградской области от атак беспилотников.

В частности, власти окажут дополнительную материальную и техническую помощь 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО, дислоцированной на территории региона. Об этом российский чиновник заявил в видеообращении на своем Telegram-канале.

Кроме того, планируется создать дополнительные мобильные огневые группы, которые будут размещаться на территории предприятий и организаций критически важных объектов инфраструктуры. Их также отправят "в распоряжение" 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО и отдельных воинских подразделений.

Для формирования мобильных огневых групп предполагается привлечь резервистов. Дрозденко призвал местных идти в мобильные группы, которые участвовали в войне против Украины или имеют еще какой-то боевой опыт, отставников, прошедших "службу в рядах советской и российской армии".

"Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить трехлетний контракт по схеме резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защите Ленинградского неба. Одновременно все резервисты будут трудоустроены на предприятия и в организации критической инфраструктуры для защиты предприятий", — сказал губернатор.

15 апреля Москва пригрозила Европе "резкой эскалацией" и "непредсказуемыми последствиями" из-за увеличения поставок беспилотников в Украину. Минобороны РФ заявляет, что, по его информации, 26 марта якобы руководство ряда европейских стран приняло решение увеличить производство и поставки БПЛА для нужд ВСУ с целью нанесения ударов по России.

Также заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил ударами ряду стран Европы, а также Турции и Израилю из-за поставок Украине дронов. Комментируя этот список, он фактически пригрозил ударами по указанным объектам.

А 16 апреля секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу обвинил не только страны Балтии, но и Финляндию, потому что через ее воздушное пространство все чаще пролетают украинские дроны для ударов по РФ.